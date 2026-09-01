भारत में टेस्ला का नेटवर्क विस्तार: 20 सुपरचार्जर लगाए, अहमदाबाद में खुला 7वां सर्विस और बॉडी शॉप सेंटर

अहमदाबाद में नई Tesla सुविधा क्या सेवाएं देगी?

अहमदाबाद में शुरू किया गया टेस्ला-अप्रूव्ड बॉडी शॉप कंपनी के वाहनों के लिए बॉडी और कोलिजन रिपेयर सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

यहां टेस्ला के असली पार्ट्स और प्रशिक्षित टेक्नीशियन के जरिए वाहनों की मरम्मत की जाएगी। कंपनी के अनुसार, यह सुविधा टेस्ला के तय मानकों के अनुरूप रिपेयर और आफ्टर-सेल्स सपोर्ट उपलब्ध कराएगी।

इस सेंटर का फायदा न केवल अहमदाबाद बल्कि गुजरात के अन्य टेस्ला ग्राहकों को भी मिल सकेगा।



Tesla के वाहनों को कितनी सर्विसिंग की जरूरत पड़ती है?

शरद अग्रवाल के अनुसार, टेस्ला वाहनों को नियमित रूप से तय अंतराल पर होने वाली सर्विसिंग की जरूरत बहुत कम होती है।

उन्होंने कहा कि टेस्ला के कई तकनीकी मुद्दों को रिमोट डायग्नोसिस के जरिए ही पहचाना और हल किया जा सकता है। कंपनी 24x7 सर्विस असिस्टेंस भी उपलब्ध कराती है।

हालांकि, भारत में ईवी बाजार के विकास के साथ ग्राहकों को बेहतर आफ्टर-सेल्स सपोर्ट और भरोसा देने के लिए टेस्ला अपने फिजिकल बॉडी शॉप और सर्विस नेटवर्क का विस्तार कर रही है।