विज्ञापन





पत्रकार मुहम्मद आलीजाह एबटाबाद के तकनीक प्रेमी अहसान जफर द्वारा विकसित इस ऑटोमेटेड ड्राइविंग प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो जाती है। आलीजाह ने कार का हैंडब्रेक खींचने की कोशिश भी की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कार सीधे पुलिस वैन से टकरा गई। विज्ञापन पत्रकार मुहम्मद आलीजाह एबटाबाद के तकनीक प्रेमी अहसान जफर द्वारा विकसित इस ऑटोमेटेड ड्राइविंग प्रोजेक्ट की रिपोर्टिंग कर रहे थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी अचानक अनियंत्रित हो जाती है। आलीजाह ने कार का हैंडब्रेक खींचने की कोशिश भी की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कार सीधे पुलिस वैन से टकरा गई।

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तकनीक और इनोवेशन को दिखाने की एक कोशिश सोशल मीडिया पर मजाक का विषय बन गई। राजधानी के हाई-सिक्योरिटी वाले डी-चौक पर एक प्रायोगिक रिमोट-कंट्रोल्ड कार का प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन इंटरनेट कनेक्शन कटने की वजह से कार बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़ी पुलिस की गाड़ी से जा टकराई।