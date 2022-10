Toyota Price Hike: टोयोटा इनोवा और फॉर्च्यूनर खरीदना हुआ महंगा, कंपनी ने चुपके से बढ़ाई कीमत

1 of 5

नवरात्रि में जापानी कार कंपनी टोयोटा ने ग्राहकों को झटका दिया है। अब इस फेस्टिव सीजन में कंपनी की कारें खरीदने के लिए और ज्यादा रुपये देने होंगे। कंपनी ने बढ़ी कीमतों का अपडेट आधिकारिक वेबसाइट पर भी दिया है। एमपीवी और एसयूवी गाड़ियों के दाम में बढ़ोतरी की गई है।

2 of 5

कंपनी ने सात सीटर इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर के दामों में बढ़ोतरी की है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने क्रिस्टा के दाम में 23 हजार रुपये और फॉर्च्यूनर के दाम में 77 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की है।

3 of 5

कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब इनोवा क्रिस्टा के पेट्रोल वैरिएंट 2.7 GX (-) 7S MT की शुरूआत 17.68 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत के साथ होगी। इसके बाद 2.7 GX (-) 8S MT वैरिएंट के लिए 17.73 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत देनी होगी। 2.7 GX 8S MT वैरिएंट के लिए 18.14 लाख रुपये, 2.7 GX 7S AT के लिए 19.02 लाख रुपये, 2.7 GX 8S AT के लिए 19.07 लाख रुपये, 2.7 VX 7S MT वैरिएंट के लिए 20.95 लाख रुपये और पेट्रोल के टॉप वैरिएंट 2.7 ZX 7S AT के लिए 23.83 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत देनी होगी।ये भी पढ़ें - 7 Seater Cars: 10 लाख रुपये से कम में ये हैं बेस्ट सात सीट वाली कारें