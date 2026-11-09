सर्दियों के मौसम में भारत के कई शहरों, विशेषकर उत्तर भारत में, वायु गुणवत्ता (AQI) बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है। त्योहारी सीजन के दौरान आतिशबाजी, पराली के धुएं, बदलते मौसम और वाहनों के प्रदूषण के कारण हवा में सूक्ष्म कण और जहरीले तत्व घुल जाते हैं।

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