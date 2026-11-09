इतालवी प्रीमियम बाइक निर्माता डुकाटी (Ducati) ने भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड एडवेंचर मोटरसाइकिल डुकाटी डेजर्टएक्स V2 (Ducati DesertX V2) की आधिकारिक बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए इस बात की पुष्टि की है। EICMA 2026 में वैश्विक स्तर पर पेश किए जाने के बाद, यह धांसू ऑफ-रोडर आने वाले हफ्तों में भारतीय शोरूम में दस्तक देने के लिए तैयार है।
कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक लॉन्च तारीख और भारत-विशिष्ट कीमतों का खुलासा नहीं किया है। लेकिन अनुमान है कि इसे 19 लाख रुपये से 20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की संभावित कीमत पर उतारा जा सकता है।
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Ducati DesertX V2
- फोटो : Ducati
Ducati DesertX V2 में कौन-सा नया इंजन और फ्रेम दिया गया है?
सेकेंड-जनरेशन DesertX V2 को पहले से अधिक सक्षम और मजबूत बनाने के लिए कंपनी ने इसके प्लेटफॉर्म में कई अहम बदलाव किए हैं:
- नया 890cc V2 इंजन: पुरानी 937cc लिक्विड-कूल्ड टेस्टास्ट्रेटा 11-डिग्री इंजन की जगह अब इसमें नया 890cc, 90-डिग्री V2 इंजन दिया गया है।
- पावर और टॉर्क: यह नया इंजन 9,000 rpm पर 110.3 hp की पावर और 7,000 rpm पर 92 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसका टॉर्क कर्व काफी विस्तृत और लीनियर है।
- मोनोकोक फ्रेम व 6-स्पीड गियरबॉक्स: इसे डुकाटी के नए मोनोकोक फ्रेम पर तैयार किया गया है, जिससे इसका मेंटेनेंस इंटरवल (सर्विस गैप) बढ़ गया है और ऑफ-रोडिंग क्षमताएं बेहतर हुई हैं। इसमें पुराने मॉडल वाला ही 6-स्पीड गियरबॉक्स रिटेन किया गया है।
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Ducati DesertX V2
- फोटो : Ducati
ज्यादा ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए Rally वेरिएंट में क्या खास मिलेगा?
मानक मॉडल के अलावा, डुकाटी ने इसका ज्यादा पावरफुल DesertX Rally वेरिएंट भी पेश किया है, जिसे विभिन्न ऑफ-रोड प्रतियोगिताओं से मिले फीडबैक के आधार पर विकसित किया गया है:
- प्रोफेशनल-ग्रेड KYB सस्पेंशन: रैली एडिशन में 48mm के बड़े फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं, जिनमें क्लोज्ड-कार्ट्रिज डिजाइन के साथ काशिमा (Kashima) और डीएलसी (DLC) कोटिंग मिलती है। फ्रंट व्हील ट्रेवल 231 mm से बढ़कर 249 mm हो गया है।
- टॉलर रियर सस्पेंशन और सीट हाइट: रियर मोनोशॉक को एडजस्ट करके व्हील ट्रेवल को 220 mm से बढ़ाकर 238 mm (9.4 इंच) कर दिया गया है। लंबे सस्पेंशन के कारण इसकी सीट हाइट 878 mm (लो-सीट विकल्प के साथ) से बढ़कर 34.6 इंच (लगभग 878 mm से अधिक) तक पहुंच जाती है।
- हल्के और मजबूत एक्सेल रिम्स: इसमें क्रॉस-स्पोक के बजाय हल्के Excel Takasago सेंटर-स्पोक ट्यूबलेस रिम्स दिए गए हैं। इसका 36-स्पोक वाला रियर रिम काफी संकरा है, जो पथरीले रास्तों पर बाइक को अधिक चुस्त बनाता है।
- समान वजन: इन तमाम अपग्रेड्स के बावजूद बाइक का वजन नहीं बढ़ा है और यह बिना ईंधन के 209 किग्रा पर बनी हुई है।
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Ducati DesertX V2
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सुरक्षा और राइडर एड्स के मामले में इसमें कौन-से इलेक्ट्रॉनिक्स फीचर्स मिलते हैं?
Ducati DesertX V2 आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडर सेफ्टी फीचर्स से पूरी तरह लैस है:
- 5-इंच TFT डिस्प्ले: केबिन में नेविगेशन और राइडिंग इंफो के लिए 5-इंच की TFT स्क्रीन और क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है।
- एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स सूट: इसमें कई राइडिंग मोड्स, पावर मोड्स, कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और इंजन ब्रेक कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं।
- बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर: स्मूथ और तेजी से गियर बदलने के लिए इसमें बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर को स्टैंडर्ड पैकेज के रूप में जोड़ा गया है।