अक्तूबर 2026 की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें: जानें कौन बनी नंबर-1, कौन 10वें पायदान पर?

भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार के लिए अक्तूबर 2026 का महीना काफी हलचल भरा रहा। बिक्री के नए आंकड़ों में जहां कुछ पुराने मॉडल्स ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी, वहीं कुछ नए और सरप्राइजिंग चैलेंजर्स ने सबको चौंका दिया। मारुति सुजुकी वैगन आर (Maruti Suzuki Wagon R) ने एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब अपने नाम किया, जबकि मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) ने जबरदस्त मांग के दम पर दूसरा स्थान हासिल कर बड़ा उलटफेर किया।

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