अक्तूबर 2026 की टॉप-10 सबसे ज्यादा बिकने वाली कारें: जानें कौन बनी नंबर-1, कौन 10वें पायदान पर?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 09 Nov 2026 06:10 PM IST
सार
- भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार में अक्तूबर 2026 के दौरान बिक्री के आंकड़ों में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले।
- Maruti Suzuki Wagon R ने देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब बरकरार रखा।
- जबकि Maruti Brezza ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया।
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विस्तार
भारतीय पैसेंजर व्हीकल बाजार के लिए अक्तूबर 2026 का महीना काफी हलचल भरा रहा। बिक्री के नए आंकड़ों में जहां कुछ पुराने मॉडल्स ने अपनी बादशाहत बरकरार रखी, वहीं कुछ नए और सरप्राइजिंग चैलेंजर्स ने सबको चौंका दिया। मारुति सुजुकी वैगन आर (Maruti Suzuki Wagon R) ने एक बार फिर देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार का खिताब अपने नाम किया, जबकि मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza) ने जबरदस्त मांग के दम पर दूसरा स्थान हासिल कर बड़ा उलटफेर किया।
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अक्तूबर 2026 की टॉप-10 लिस्ट में मारुति सुजुकी के अकेले 7 मॉडल्स शामिल रहे, जो बाजार में कंपनी के एकतरफा दबदबे को दर्शाते हैं। वहीं ब्रेजा, टाटा नेक्सन, टाटा पंच और ह्यूंदै क्रेटा की बदौलत एसयूवी सेगमेंट का बोलबाला भी कायम रहा।
अक्तूबर महीने की सेल्स रिपोर्ट का सबसे प्रमुख पहलू मारुति सुजुकी का भारत के कार बाजार पर अप्रत्याशित दबदबा है। टॉप 10 में से अकेले 7 मॉडल्स मारुति सुजुकी के रहे, जो यह साबित करता है कि हैचबैक, सेडान, एमपीवी से लेकर एसयूवी तक- हर सेगमेंट में भारतीय ग्राहकों की पहली पसंद मारुति बनी हुई है।
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अक्तूबर 2026 में देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार कौन-सी बनी?मारुति सुजुकी वैगन आर भारतीय हैचबैक सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है:
- Maruti Wagon R (नंबर-1): वैगन आर ने अक्तूबर 2026 में 23,747 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की।
- सालाना वृद्धि: पिछले साल इसी महीने में बिकी 18,970 यूनिट्स की तुलना में इस बार वैगन आर की बिक्री में 25 प्रतिशत की स्वस्थ सालाना बढ़ोतरी दर्ज की गई।
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मारुति ब्रेजा ने दूसरा स्थान हासिल कर कैसा धमाकेदार प्रदर्शन किया?अक्तूबर 2026 के आंकड़ों में सबसे बड़ा सरप्राइज मारुति सुजुकी ब्रेजा का प्रदर्शन रहा:
- Maruti Brezza (नंबर-2): यह कॉम्पैक्ट एसयूवी 22,436 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरे पायदान पर पहुंच गई।
- 86% की भारी बढ़त: अक्तूबर 2025 की तुलना में ब्रेजा ने 86 प्रतिशत की भारी बिक्री वृद्धि दर्ज की, जिसकी बदौलत इसने टाटा नेक्सन जैसे स्थापित मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया।
टाटा नेक्सन और टाटा पंच का बिक्री प्रदर्शन कैसा रहा?टाटा मोटर्स की लोकप्रिय एसयूवी गाड़ियों ने टॉप-10 की लिस्ट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई:
- Tata Nexon (नंबर-3): टाटा नेक्सन 21,960 यूनिट्स की बिक्री के साथ तीसरे स्थान पर रही। हालांकि, पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले इसकी बिक्री में 1 प्रतिशत की मामूली गिरावट आई, जिसके कारण इसे दूसरा स्थान ब्रेजा के हाथों गंवाना पड़ा।
- Tata Punch (नंबर-7): टाटा की माइक्रो एसयूवी 'पंच' ने भी अपनी बिक्री की रफ्तार बनाए रखी और 20,525 यूनिट्स की बिक्री के साथ सातवां स्थान हासिल किया।
टॉप-10 की लिस्ट में मारुति की अन्य कारों और प्रतिद्वंदी का क्या हाल रहा?मारुति सुजुकी के अन्य हैचबैक, सेडान और एमपीवी मॉडल्स ने भी टॉप 10 में अपनी जगह पक्की की:
- Maruti Baleno (नंबर-4): 20,919 यूनिट्स की बिक्री के साथ चौथे स्थान पर रही।
- Maruti Dzire (नंबर-5): 20,649 यूनिट्स की बिक्री के साथ पांचवें पायदान पर रही।
- Maruti Ertiga (नंबर-6): 20,641 यूनिट्स की बिक्री के साथ छठे स्थान पर कब्जा जमाया।
- Maruti Fronx (नंबर-8): 20,014 यूनिट्स की बिक्री दर्ज कर आठवें स्थान पर रही।
- Hyundai Creta (नंबर-9): ह्यूंदै की लोकप्रिय मिड-साइज एसयूवी क्रेटा ने 19,353 यूनिट्स की बिक्री के साथ 19,000 का आंकड़ा पार किया और नौवां स्थान हासिल किया।
- Maruti Swift (नंबर-10): लिस्ट को पूरा करते हुए मारुति स्विफ्ट ने 18,866 यूनिट्स बेचीं और 21 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर्ज की।