दिवाली के बाद जहरीले प्रदूषण में दोपहिया वाहन चलाने वाले बरतें क्या खास सावधानियां?: जानें अहम सेफ्टी टिप्स

दीपावली के जश्न के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई शहरों में हवा का मिजाज बेहद खतरनाक हो चुका है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच जाने के कारण सड़कों पर जहरीले स्मॉग का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में कारों के मुकाबले दोपहिया वाहन (बाइक और स्कूटर) चालकों के लिए यह जहरीली हवा और कम दृश्यता किसी दोहरी चुनौती से कम नहीं है।

कार चालकों की तुलना में बाइक और स्कूटर सवार सीधे तौर पर इस प्रदूषित हवा के संपर्क में आते हैं। जिससे आंखों में जलन, सांस की तकलीफ और सड़क पर हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि इस मौसम में दोपहिया चालकों को अपनी सेहत और सड़क सुरक्षा के लिए किन अहम सावधानियों का पालन करना चाहिए।

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दोपहिया वाहन चालकों को प्रदूषण के दौरान ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास कार की तरह बंद केबिन की सुरक्षा नहीं होती।



जहरीले स्मॉग और प्रदूषण से अपनी सांस और फेफड़ों की रक्षा कैसे करें?

सड़क पर निकलते समय सबसे पहली प्राथमिकता आपकी अपनी शारीरिक सुरक्षा और स्वास्थ्य होनी चाहिए:

N95 या एंटी-पॉल्यूशन मास्क का उपयोग: सफर के दौरान साधारण रुमाल या कपड़े का इस्तेमाल करने से बचें। हमेशा अच्छी क्वालिटी का N95 या N99 एंटी-पोल्यूशन मास्क पहनकर ही वाहन चलाएं। ताकि हवा में मौजूद खतरनाक PM 2.5 और PM 10 के सूक्ष्म कण आपके फेफड़ों तक न पहुंच सकें।

आंखों के लिए प्रोटेक्टिव गियर: स्मॉग में मौजूद केमिकल्स और धूल के कारण आंखों में जलन हो सकती है। इसलिए बाइक चलाते समय फुल-फेस हेलमेट का इस्तेमाल करें और उसका वाइजर साफ रखें। इससे आंखों को धूल और हवा में मौजूद कणों से कुछ हद तक सुरक्षा मिलती है।



तेज रफ्तार और अचानक ब्रेक लगाने से बचें

प्रदूषण के साथ कई बार धुंध और कम दृश्यता की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में बाइक या स्कूटर की रफ्तार नियंत्रित रखें, आगे चल रहे वाहन से पर्याप्त दूरी बनाएं और अचानक ब्रेक लगाने से बचें।

कम दृश्यता में सुरक्षित ड्राइविंग कैसे करें?

दिवाली बाद प्रदूषण के दौरान धुएं और धुंध के कारण सड़क पर विजिबिलिटी कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में वाहन चालकों को सामान्य दिनों की तुलना में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।

हेडलाइट और फॉग लैंप का सही इस्तेमाल करें

कम दृश्यता में लो-बीम हेडलाइट का इस्तेमाल करें। यदि वाहन में फॉग लैंप दिए गए हैं, तो जरूरत के अनुसार उनका उपयोग करें। हाई-बीम लाइट से बचें, क्योंकि धुएं और धुंध में इसकी रोशनी वापस परावर्तित होकर सामने देखने में परेशानी पैदा कर सकती है।

सुरक्षित दूरी बनाए रखें

कम दृश्यता में आगे चल रहे वाहन की दूरी का सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपनी गति कम रखें और सामान्य से ज्यादा सुरक्षित दूरी बनाए रखें। अचानक लेन बदलने और ओवरटेक करने से बचें।

AQI देखकर यात्रा की योजना बनाएं

घर से निकलने से पहले अपने शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) जरूर जांचें। यदि प्रदूषण का स्तर बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में है, तो गैर-जरूरी यात्रा टालना बेहतर हो सकता है। जरूरत पड़ने पर कम ट्रैफिक वाले रास्ते और कम व्यस्त समय का चुनाव करें।

क्या प्रदूषण के दौरान कुछ लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए?

प्रदूषित हवा का असर हर व्यक्ति पर समान नहीं होता। अस्थमा, सांस संबंधी परेशानी और हृदय रोग से जूझ रहे लोगों के लिए खराब वायु गुणवत्ता ज्यादा जोखिम पैदा कर सकती है। बच्चों और बुजुर्गों को भी अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए।

यदि प्रदूषण के दौरान सांस लेने में परेशानी, सीने में जकड़न, लगातार खांसी या आंखों में तेज जलन हो, तो यात्रा रोककर सुरक्षित स्थान पर जाएं और जरूरत पड़ने पर चिकित्सकीय सलाह लें।

दिवाली बाद प्रदूषण में सुरक्षित सफर के लिए क्या है जरूरी?

दिवाली के बाद प्रदूषण के दौरान सुरक्षित ड्राइविंग का मतलब केवल ट्रैफिक नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि अपनी सेहत और आसपास के लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना भी है। कार में AC रिसर्कुलेशन और साफ केबिन फिल्टर का इस्तेमाल, दोपहिया वाहन पर उचित मास्क और हेलमेट, कम दृश्यता में नियंत्रित गति और AQI के अनुसार यात्रा की योजना जैसे छोटे कदम काफी मददगार हो सकते हैं।

सबसे जरूरी बात यह है कि जब हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो, तो गैर-जरूरी यात्रा से बचें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतने के साथ प्रदूषण के संपर्क को कम करना ही इस मौसम में सुरक्षित सफर का बेहतर तरीका है।