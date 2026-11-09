भारत आई नई बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस स्पोर्ट: जानें इसमें कौन-से नए फीचर्स और उपकरण जोड़े गए हैं? कितनी है कीमत?

जर्मनी की प्रीमियम दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू मोटोराड (BMW Motorrad) ने हाल ही में भारतीय बाजार में अपनी एडवेंचर बाइक F 450 GS सीरीज का नया वेरिएंट बीएमडब्ल्यू एफ 450 जीएस स्पोर्ट (BMW F 450 GS Sport) आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5.90 लाख रुपये तय की है। मौजूदा वेरिएंट्स से ऊपर पोजिशन किए गए इस नए ट्रिम में रिवाइज्ड सस्पेंशन सेटअप, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स और एक एक्सक्लूसिव 'रेसिंग रेड' कलर ऑप्शन दिया गया है।

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