कावासाकी Z650RS MY27 नए कलर के साथ भारत में उपलब्ध: मिलते हैं क्या खास फीचर्स? कितनी है कीमत?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 09 Nov 2026 04:46 PM IST
सार
- कावासाकी ने भारतीय बाजार में अपनी नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल Z650RS का MY27 मॉडल लॉन्च कर दिया है।
- इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.83 लाख रुपये रखी गई है।
- इस अपडेट के तहत बाइक को नया मेटैलिक कार्बन ग्रे कलर दिया गया है,
विज्ञापन
विस्तार
जापानी प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी कावासाकी (Kawasaki) ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल का अपडेटेड वर्जन कावासाकी Z650RS MY27 (Kawasaki Z650RS MY27) आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.83 लाख रुपये तय की है। यह नई बाइक देशभर में एक नए आकर्षक मेटैलिक कार्बन ग्रे कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध है।
विज्ञापन
अपने क्लासिक डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कॉम्बिनेशन के साथ आने वाली यह मोटरसाइकिल 649 cc पैरेलल-ट्विन इंजन और रेट्रो-इंस्पायर्ड स्टाइलिंग के साथ अपना पुराना दबदबा बरकरार रखे हुए है।
विज्ञापन
कावासाकी Z650RS MY27 में कौन-से डिजाइन और स्टाइलिंग एलिमेंट्स दिए गए हैं?Z650RS का लुक पारंपरिक मिडिलवेट रोडस्टर मोटरसाइकिलों से प्रेरित है:
- नियो-रेट्रो लुक: इसमें गोल LED हेडलाइट, स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक, स्लिम प्रोफाइल और फ्लैट रियर सेक्शन दिया गया है।
- स्पोक-स्टाइल अलॉय व्हील्स: बाइक में पारंपरिक वायर-स्पोक व्हील्स जैसा लुक देने वाले स्पोक-स्टाइल अलॉय व्हील्स और LED टेल लैंप दिए गए हैं।
- डुअल-पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर: इसमें स्पीडोमीटर और टैकोमीटर के लिए एनालॉग डुअल-पॉड कंसोल मिलता है, जिसके बीच में एक मल्टी-फंक्शन LCD स्क्रीन दी गई है।
विज्ञापन
Trending Videos
इसके इंजन, पावर और राइडर एड्स के आंकड़े कैसे हैं?परफॉर्मेंस के मामले में कावासाकी ने इस मिडिलवेट रोडस्टर में वही भरोसेमंद पावरट्रेन इस्तेमाल किया है:
- पावर और टॉर्क: इसमें 649 cc का लिक्विड-कूल्ड, 4-स्ट्रोक, पैरेलल-ट्विन इंजन (DOHC, 8-वॉल्व) दिया गया है, जो 8,000 rpm पर 68 PS की मैक्सिमम पावर और 6,700 rpm पर 64 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।
- असिस्ट एंड स्लिपर क्लच: इसमें असिस्ट एंड स्लिपर क्लच मिलता है, जो गियर डाउनशिफ्ट करते समय पिछले पहिए को स्लिप होने से रोकता है और क्लच लीवर को हल्का बनाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स: बाइक में कावासाकी की 'डुअल थ्रॉटल वॉल्व' तकनीक दी गई है जो स्मूथ थ्रॉटल रिस्पॉन्स देती है। इसके अलावा, इसमें टू-मोड कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल (KTRC) सिस्टम दिया गया है, जिसे राइडर अपनी सुविधा अनुसार एडजेस्ट या ऑफ कर सकते हैं।
बाइक के चेसिस, सस्पेंशन और ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशंस क्या हैं?हार्डवेयर के मामले में यह बाइक रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए बेहद आरामदायक और संतुलित है:
- लाइटवेट फ्रेम और वजन: यह 13.5 किग्रा वजनी लाइटवेट स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर आधारित है। बाइक का कुल कर्व वेट 192 किग्रा है और इसमें 12-लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है।
- सस्पेंशन और ब्रेकिंग: फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में हॉरिजॉन्टल बैक-लिंक सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में डुअल 300 mm डिस्क और रियर में 220 mm डिस्क ब्रेक मिलते हैं।
- टायर्स और राइडिंग पोजीशन: बाइक में 17-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं (फ्रंट: 120/70 और रियर: 160/60 टायर्स)। इसकी अपराइट राइडिंग पोजीशन और चौड़ा हैंडलबार इसे डेली कम्यूटिंग के साथ-साथ लॉन्ग राइड्स के लिए भी काफी आसान और आरामदायक बनाते हैं।