कावासाकी Z650RS MY27 नए कलर के साथ भारत में उपलब्ध: मिलते हैं क्या खास फीचर्स? कितनी है कीमत?

जापानी प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी कावासाकी (Kawasaki) ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय नियो-रेट्रो मोटरसाइकिल का अपडेटेड वर्जन कावासाकी Z650RS MY27 (Kawasaki Z650RS MY27) आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7.83 लाख रुपये तय की है। यह नई बाइक देशभर में एक नए आकर्षक मेटैलिक कार्बन ग्रे कलर ऑप्शन में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

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