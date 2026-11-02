Shani Margi 2026: शनि होने जा रहे हैं मार्गी, इन राशियों के लिए बनेंगे धन और तरक्की के योग

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ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को सभी ग्रहों में सबसे धीमी चाल से चलने वाला ग्रह माना जाता है। शनि की चाल में बदलाव का प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर देखने को मिलता है। शनि अभी मीन राशि में वक्री अवस्था में हैं जो 11 दिसंबर को मार्गी होंगे। शनि के मार्गी होने पर लंबे समय से रुका काम पूरा होने लगता है। करियर-कारोबार में नए-नए तरह के अवसर मिलने के योग हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, शनिदेव 11 दिसंबर को सुबह 5 मार्गी हो जाएंगे, जो 3 जून तक मीन राशि में रहेंगे फिर नीचे राशि में मेष में गोचर होंगे। शनि के मार्गी होने से इन राशियों को अच्छा लाभ मिल सकता है।