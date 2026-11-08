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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka dhanu rashifal 9 November 2026 today sagittarius horoscope in hindi

आज का राशिफल: धनु राशि वालों के लिए नए अवसरों से भरा रहेगा दिन, पढ़ें राशिफल

Mon, 09 Nov 2026 06:32 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 09 Nov 2026 06:32 AM IST
सार

धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगने से मानसिक शांति मिल सकती है। बातचीत के दौरान विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि जल्दबाजी में कही गई बात किसी को बुरी लग सकती है। सक्रियता, समय का सही उपयोग और संयम बनाए रखेंगे तो दिन अधिक व्यवस्थित रहेगा।

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Aaj ka dhanu rashifal 9 November 2026 today sagittarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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धनु राशि धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं और यह अग्नि तत्व की राशि है। इस राशि के लोग खुले विचारों वाले, उत्साही और ज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। इन्हें नई जगहों पर घूमना, नई चीजें जानना और जीवन में आगे बढ़ते रहना पसंद होता है। ये सकारात्मक सोच के साथ हर परिस्थिति का सामना करने की कोशिश करते हैं। गुरुवार का दिन इनके लिए शुभ माना जाता है।

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धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)
आज आलस्य और काम टालने की आदत आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। जिन जिम्मेदारियों को आप आज पूरा कर सकते हैं, उन्हें कल पर छोड़ने से बचें। समय पर काम शुरू करेंगे तो छोटी समस्याओं को बड़ा होने से रोका जा सकता है। घर की सजावट या किसी बदलाव की योजना मन में आ सकती है, लेकिन टालमटोल के कारण इसमें देरी होने की आशंका है। नौकरी में काम का दबाव बढ़ सकता है, फिर भी सही योजना और भाग्य के सहयोग से आप परिस्थितियों को संभालने में सफल रहेंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगने से मानसिक शांति मिल सकती है। बातचीत के दौरान विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि जल्दबाजी में कही गई बात किसी को बुरी लग सकती है। सक्रियता, समय का सही उपयोग और संयम बनाए रखेंगे तो दिन अधिक व्यवस्थित रहेगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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