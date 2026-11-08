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आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए बन सकते हैं लाभ के योग, पढ़ें आज का भविष्यफल

Mon, 09 Nov 2026 06:35 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 09 Nov 2026 06:35 AM IST
सार

मानसिक दबाव कम होने से वे पढ़ाई पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आज अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता दूसरों के साथ संबंधों को मजबूत बनाएगी। विरोधियों की गतिविधि

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Aaj ka kumbh rashifal 9November 2026 aquarius horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कुंभ राशि कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और यह वायु तत्व की राशि है। इस राशि के लोग स्वतंत्र विचारों वाले, रचनात्मक और नई सोच रखने वाले होते हैं। इन्हें पुराने तरीकों के बजाय कुछ अलग करने में रुचि होती है। ये समाज और दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचते हैं। शनिवार का दिन इनके लिए शुभ माना जाता है।

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कुंभ दैनिक राशिफल  (Aquarius Daily Horoscope)
आज का दिन कुछ उतार-चढ़ाव लेकर आ सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखेंगे तो परिस्थितियों को संभालना आसान होगा। कार्यक्षेत्र में किसी विषय पर मतभेद या बहस हो सकती है। ऐसे समय में अपनी बात स्पष्ट रखें, लेकिन दूसरों के दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करें। आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास आपको मुश्किल परिस्थितियों से निकलने में मदद करेंगे। परिवार में आपसी तालमेल बना रहेगा और अपनों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए राहत का समय हो सकता है। मानसिक दबाव कम होने से वे पढ़ाई पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। आज अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता दूसरों के साथ संबंधों को मजबूत बनाएगी। विरोधियों की गतिविधियों को समझकर और बिना अनावश्यक प्रतिक्रिया दिए आगे बढ़ेंगे, तो कई चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर पाएंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।   

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