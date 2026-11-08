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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka makar rashifal 9 November 2026 Capricorn horoscope in hindi

आज का राशिफल: मकर राशि वालों के अटके काम हो सकते हैं पूरे, जानें कैसा रहेगा दिन

Mon, 09 Nov 2026 06:33 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 09 Nov 2026 06:33 AM IST
सार

छोटी-सी बात पर ध्यान न देने से नाराजगी बढ़ सकती है। बातचीत में एक-दूसरे की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझना जरूरी होगा। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद भी है, जिससे आर्थिक स्थिति को राहत मिल सकती है।

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Aaj ka makar rashifal 9 November 2026 Capricorn horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मकर राशि मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और इसे पृथ्वी तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग अनुशासित, जिम्मेदार और मेहनती होते हैं। ये अपने लक्ष्य को लेकर काफी गंभीर रहते हैं और सफलता पाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। इनके अंदर धैर्य और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ते रहने की क्षमता होती है। शनिवार का दिन इनके लिए शुभ माना जाता है।

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मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
आज आर्थिक लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं। आपके प्रयासों से आमदनी के नए अवसर बन सकते हैं या किसी पुराने काम से फायदा मिलने की संभावना है। दांपत्य जीवन में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे कम हो सकती हैं और जीवनसाथी के साथ रिश्ते में फिर से मधुरता आने लगेगी। किसी नए व्यक्ति से दोस्ती होने की संभावना है, जो भविष्य में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। आपके द्वारा शुरू किए गए नए प्रयास सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं, इसलिए अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर बने रहें। हालांकि, जीवनसाथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें। छोटी-सी बात पर ध्यान न देने से नाराजगी बढ़ सकती है। बातचीत में एक-दूसरे की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझना जरूरी होगा। लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने की उम्मीद भी है, जिससे आर्थिक स्थिति को राहत मिल सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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