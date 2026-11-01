वैधृति योग का दिखेगा बड़ा असर! इन 5 राशियों को धन, करियर और पारिवारिक जीवन में रहना होगा सावधान

1 of 6 2 नवंबर की रात 8 बजकर 20 मिनट पर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से वैधृति योग का निर्माण होगा। - फोटो : amar ujala







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Vaidhriti Yog: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 2 नवंबर की रात 8 बजकर 20 मिनट पर सूर्य और चंद्रमा की स्थिति से वैधृति योग का निर्माण होगा। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को शुभ नहीं माना जाता है। मान्यता है कि वैधृति योग का प्रभाव कुछ राशि के जातकों के जीवन में परेशानियां बढ़ा सकता है। इस दौरान स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति, कारोबार और पारिवारिक जीवन से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। वृषभ, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि के जातकों को विशेष रूप से सावधान रहने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं इन पांच राशियों के लिए वैधृति योग का समय कैसा रह सकता है।

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2 of 6 मानसिक तनाव भी परेशान कर सकता है। - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

वैधृति योग के प्रभाव से वृषभ राशि के जातकों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान सेहत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं होगा। कारोबार से जुड़े मामलों में नुकसान होने की आशंका है, जिससे आर्थिक स्थिति पर दबाव बढ़ सकता है। मानसिक तनाव भी परेशान कर सकता है। इसके अलावा परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद या तनाव की स्थिति बन सकती है। ऐसे में धैर्य बनाए रखें और आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें।

3 of 6 बिना पूरी जानकारी के कहीं भी पैसा लगाने से नुकसान हो सकता है। - फोटो : amar ujala

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए वैधृति योग आर्थिक मामलों में चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कारोबार में घाटा होने की आशंका है, इसलिए किसी भी बड़े फैसले को जल्दबाजी में लेने से बचें। खासतौर पर निवेश से जुड़े मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी। बिना पूरी जानकारी के कहीं भी पैसा लगाने से नुकसान हो सकता है। इस समय अपनी आर्थिक योजनाओं की समीक्षा करना बेहतर रहेगा।

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4 of 6 आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान होने की आशंका है। - फोटो : amar ujala

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को इस योग के दौरान कामकाज में कई तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। किसी जरूरी काम में देरी या बाधा आने से परेशानी बढ़ सकती है। आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान होने की आशंका है। ऐसे में पैसों से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें और अनावश्यक खर्चों से दूरी बनाए रखें। कार्यक्षेत्र में धैर्य के साथ काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा।

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5 of 6 काम का दबाव बढ़ने या किसी परेशानी के कारण मानसिक चिंता रह सकती है। - फोटो : amar ujala