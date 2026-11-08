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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka kark rashifal 9 November 2026 today cancer horoscope in hindi

आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को बरतनी होगी सावधानी, जानें कैसा बीतेगा आज का दिन

Mon, 09 Nov 2026 07:23 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 09 Nov 2026 07:23 AM IST
सार

परिवार के किसी सदस्य की नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर में उत्साह और खुशियों का माहौल बनेगा। आज अवसरों का लाभ उठाने के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से निभाना आपके लिए जरूरी होगा।

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Aaj ka kark rashifal 9 November 2026 today cancer horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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कर्क राशि

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कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और इसे जल तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग भावुक, संवेदनशील और परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ये अपने करीबियों की खुशी का खास ध्यान रखते हैं। इनका स्वभाव caring होता है और दूसरों की भावनाओं को समझने की अच्छी क्षमता रखते हैं। सोमवार का दिन इनके लिए शुभ माना जाता है।

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) 
आज भाग्य का साथ मिलने से आपके कई कामों में गति आ सकती है। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, जो आगे चलकर उपयोगी साबित होगा। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में कुछ राहत महसूस होगी। माता-पिता का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उनकी सलाह और मार्गदर्शन से लंबे समय से अटके हुए काम पूरे करने में मदद मिलेगी। करियर के मामले में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए मेहनत जारी रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें। परिवार के किसी सदस्य की नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर में उत्साह और खुशियों का माहौल बनेगा। आज अवसरों का लाभ उठाने के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से निभाना आपके लिए जरूरी होगा।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।  

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