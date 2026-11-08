आज का राशिफल: कर्क राशि वालों को बरतनी होगी सावधानी, जानें कैसा बीतेगा आज का दिन

कर्क राशि

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और इसे जल तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग भावुक, संवेदनशील और परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। ये अपने करीबियों की खुशी का खास ध्यान रखते हैं। इनका स्वभाव caring होता है और दूसरों की भावनाओं को समझने की अच्छी क्षमता रखते हैं। सोमवार का दिन इनके लिए शुभ माना जाता है।आज भाग्य का साथ मिलने से आपके कई कामों में गति आ सकती है। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करने का अवसर मिल सकता है, जो आगे चलकर उपयोगी साबित होगा। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में कुछ राहत महसूस होगी। माता-पिता का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। उनकी सलाह और मार्गदर्शन से लंबे समय से अटके हुए काम पूरे करने में मदद मिलेगी। करियर के मामले में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए मेहनत जारी रखें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें। परिवार के किसी सदस्य की नौकरी से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, जिससे घर में उत्साह और खुशियों का माहौल बनेगा। आज अवसरों का लाभ उठाने के साथ-साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी गंभीरता से निभाना आपके लिए जरूरी होगा।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।