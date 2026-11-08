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आज का राशिफल: सिंह राशि वालों के मान-सम्मान में हो सकती है वृद्धि, जानें दिनभर का हाल

Mon, 09 Nov 2026 07:24 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 09 Nov 2026 07:24 AM IST
सार

जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। आर्थिक और व्यक्तिगत मामलों में संतुलन बनाए रखें। सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन कई मायनों में अच्छा साबित हो सकता है।

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Aaj ka singh rashifal 9 November 2026 today leo horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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सिंह राशि सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं और यह अग्नि तत्व की राशि है। इस राशि के लोग आत्मविश्वासी, साहसी और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी होते हैं। इन्हें अपनी अलग पहचान बनाना पसंद होता है। ये स्वभाव से नेतृत्व करने वाले होते हैं और जिस भी काम की जिम्मेदारी लेते हैं, उसे पूरे उत्साह के साथ निभाने की कोशिश करते हैं। रविवार का दिन इनके लिए शुभ माना जाता है।

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सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope
आज आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई नए अवसर सामने आ सकते हैं। आप अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर इन अवसरों का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। कारोबार में लंबे समय से अटके हुए कामों को गति मिल सकती है, जिससे भविष्य को लेकर आपका भरोसा बढ़ेगा। हालांकि, किसी कानूनी मामले के कारण भागदौड़ करनी पड़ सकती है। ऐसे में जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें और किसी भी प्रक्रिया को हल्के में न लें। दोस्तों के साथ घूमने-फिरने या पार्टी का कार्यक्रम बन सकता है, जिससे आपको कामकाज की व्यस्तता से राहत मिलेगी। जो लोग सिंगल हैं, उनकी किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है। आर्थिक और व्यक्तिगत मामलों में संतुलन बनाए रखें। सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन कई मायनों में अच्छा साबित हो सकता है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

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