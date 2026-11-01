November predictions 2026: नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। यह महीना त्योहारों, खुशियों और कई खास अवसरों से भरा रहने वाला है। इस दौरान दिवाली छठ समेत कई बड़े पर्व मनाए जाएंगे। वहीं, कई प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। ग्रहों की बदलती चाल के कारण कुछ राशि वालों को करियर और कारोबार में बड़ी सफलता मिल सकती है, तो कुछ को तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि, कुछ जातकों को इस दौरान चुनौतियों और उतार-चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवंबर का महीना मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।
2 of 13
November predictions 2026
- फोटो : अमर उजाला
मेष राशि
- मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना औसत फलदायी रहने वाला है।
- व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर मिल सकती है।
- वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें।
- धन लाभ होगा और कोई तरक्की आपको इस समय आप करेंगे।
- लंबे समय से रूका हुआ काम जल्द से जल्द पूरा होगा।
- माह के दूसरे सप्ताह में जीवनसाथी से जुड़े किसी मामले को लेकर मन चिंतित रह सकता है।
- माह के उत्तरार्ध में आय के नए स्रोत बनने और धन में वृद्धि के योग हैं।
- राज्य पक्ष से जुड़ी चिंताएं भी दूर हो सकती हैं।
3 of 13
November predictions 2026
- फोटो : अमर उजाला
वृषभ राशि
- वृषभ राशि के जातकों को नवंबर के महीने में अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा।
- नई नौकरी के लिए अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं।
- इस माह आपको सेहत से जुड़ी सभी परेशानियों से राहत मिलेगी।
- आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा।
- विद्यार्थियों के लिए महीने का उत्तरार्ध शुभ साबित होगा।
- इस दौरान छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करें तो आपकी सेहत सामान्य बनी रहेगी।
4 of 13
November predictions 2026
- फोटो : अमर उजाला
मिथुन राशि
- मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना सौभाग्य और खुशियां लेकर आ सकता है।
- इस माह थोड़े से प्रयासों से ही आपको मनचाही नौकरी और रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
- मौसमी या किसी पुरानी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं।
- नया घर खरीदने का सपना पूरा होगा और इस समय आपका भाग्य भी चमका रहेगा।
- युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती और दोस्तों के साथ बीतेगा।
- लव पार्टनर के साथ आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा।
- माह के उत्तरार्ध में किसी के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है और नई मित्रता प्रेम संबंध में बदल सकती है।
5 of 13
November predictions 2026
- फोटो : अमर उजाला
कर्क राशि
- कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना शुभ परिणाम लेकर आने वाला है।
- भूमि-भवन से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के योग बनेंगे।
- माह के दूसरे सप्ताह में प्रभावशाली लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ेगा।
- सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों की पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।
- दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
- मनचाहा साथी जीवन में आ सकता है।
- प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी यह समय अनुकूल रहेगा।
- किसी की लव स्टोरी शुरू हो सकती है।