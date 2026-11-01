November predictions 2026: नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। यह महीना त्योहारों, खुशियों और कई खास अवसरों से भरा रहने वाला है। इस दौरान दिवाली छठ समेत कई बड़े पर्व मनाए जाएंगे। वहीं, कई प्रमुख ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होगा, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। ग्रहों की बदलती चाल के कारण कुछ राशि वालों को करियर और कारोबार में बड़ी सफलता मिल सकती है, तो कुछ को तरक्की के नए अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि, कुछ जातकों को इस दौरान चुनौतियों और उतार-चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवंबर का महीना मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।