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आज का राशिफल: मीन राशि वालों के जीवन में आएंगी खुशियां, जानें कैसा रहेगा पूरा दिन

Mon, 09 Nov 2026 06:36 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 09 Nov 2026 06:36 AM IST
सार

घर में किसी नए मेहमान के आगमन से खुशियों का माहौल बनेगा और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई उत्साहजनक खबर मिल सकती है। मेहनत का उचित परिणाम मिलने की उम्मीद है, इसलिए प्रयास जारी रखें और अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें।

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Aaj ka meen rashifal9 November 2026 today pisces horoscope in hindi
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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मीन राशि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं और इसे जल तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग कल्पनाशील, दयालु और संवेदनशील स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। इनकी रचनात्मक सोच और आध्यात्मिक विषयों में रुचि इन्हें खास बनाती है। गुरुवार का दिन इनके लिए शुभ माना जाता है।
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मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)
आज आपको जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में संतुलन बनाकर चलने की जरूरत होगी। सोच-समझकर लिए गए फैसले आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकते हैं। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलने की संभावना है, इसलिए सही समय पर अपनी क्षमता दिखाने के लिए तैयार रहें। यदि कोई समस्या लंबे समय से आपको परेशान कर रही है, तो उसे टालने के बजाय उसका व्यावहारिक समाधान तलाशें। समय रहते उठाया गया कदम आगे की परेशानी कम कर सकता है। घर में किसी नए मेहमान के आगमन से खुशियों का माहौल बनेगा और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई उत्साहजनक खबर मिल सकती है। मेहनत का उचित परिणाम मिलने की उम्मीद है, इसलिए प्रयास जारी रखें और अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहें।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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