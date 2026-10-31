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नवंबर मासिक राशिफल: तुला राशि के जातकों के लिए भागदौड़ भरा रहेगा दिन, पढ़ें करियर और प्रेम जीवन का हाल

Sat, 31 Oct 2026 02:34 PM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sat, 31 Oct 2026 02:34 PM IST
सार

तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना सामान्य परिणाम देने वाला रह सकता है। इस दौरान छोटे कामों को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ सकती है।

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Libra Monthly Horoscope November 2026 tula masik rashifal November monthly rashifal in hindi
नवंबर मासिक राशिफल - फोटो : AI

विस्तार
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तुला राशि वायु तत्व की राशि है और इसके स्वामी शुक्र देव हैं। इस राशि के जातक संतुलित स्वभाव, बेहतर संवाद क्षमता और सौंदर्यबोध के लिए जाने जाते हैं। ये जीवन में सामंजस्य और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने को प्राथमिकता देते हैं। आइए जानते हैं कि नवंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है।

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तुला राशि (नवंबर मासिक राशिफल)

करियर और व्यापार
तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना सामान्य परिणाम देने वाला रह सकता है। इस दौरान छोटे कामों को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ सकती है। हालांकि महीने की शुरुआत में परिवार और कार्यक्षेत्र दोनों जगह लोगों का सहयोग मिलेगा। यदि आप किसी नए काम को शुरू करने या कारोबार के लिए कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं तो महीने के पहले हिस्से में आपकी परेशानी दूर हो सकती है। दूसरे सप्ताह में अचानक कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं।
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करियर, व्यापार या पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते छोटी अथवा लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। इस समय विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखें और अपने महत्वपूर्ण काम दूसरों के भरोसे न छोड़ें। महीने के मध्य में नया काम शुरू करने की योजना पर आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी बदलने का विचार भी मन में आ सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना उचित नहीं होगा। महीने के उत्तरार्ध में सफलता पाने के लिए आलस्य और अहंकार से बचना जरूरी रहेगा। समय पर जिम्मेदारियां पूरी करें और सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें।
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परिवार और रिलेशनशिप
पारिवारिक मामलों में महीने का शुरुआती हिस्सा अच्छा रहेगा। घर के सदस्यों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंधों में विश्वास और नजदीकियां बढ़ेंगी। महीने के दूसरे हिस्से में किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है। किसी सामान्य मित्रता के प्रेम संबंध में बदलने की भी संभावना है।

स्वास्थ्य व निजी चुनौतियां
इस महीने कामकाज की व्यस्तता और अनावश्यक भागदौड़ के कारण थकान महसूस हो सकती है। भावनाओं में बहकर नौकरी या कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें।


उपाय
प्रतिदिन मां दुर्गा की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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