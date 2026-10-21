शुक्रादित्य योग 2026: 6 नवंबर तक इन 3 राशियों को मिल सकती है खुशखबरी, बनेंगे करियर और धन में तरक्की के योग

वैदिक ज्योतिष में शुक्रादित्य योग को सुख-सुविधाओं, प्रतिष्ठा और उन्नति से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 17 अक्तूबर 2026 को सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने से वहां पहले से विराजमान शुक्र के साथ उनकी युति बनी है। इससे शुक्रादित्य योग का निर्माण हुआ है। मान्यता है कि इस ग्रह संयोग का सकारात्मक प्रभाव कुछ राशि के जातकों के जीवन में देखने को मिल सकता है। इस अवधि में करियर से जुड़े नए अवसर मिलने, आर्थिक मामलों में सुधार होने और लंबे समय से अटके कार्यों में गति आने की संभावना जताई जा रही है। आइए जानते हैं ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार किन 3 राशियों के लिए यह योग अनुकूल रह सकता है।