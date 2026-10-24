गजकेसरी योग 2026: 2 नवंबर को गुरु-चंद्रमा की युति से इन 4 राशियों को मिल सकता है धन और करियर में लाभ

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 2 नवंबर की सुबह चंद्रमा कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सिंह राशि में पहले से गुरु बृहस्पति के मौजूद होने के कारण चंद्रमा और गुरु की युति से गजकेसरी योग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को शुभ माना जाता है। इसके प्रभाव से मेष, कर्क, सिंह और वृश्चिक राशि के जातकों को करियर, आर्थिक स्थिति और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है।