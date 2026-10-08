1 of 5 भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला







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शुक्रवार, 9 अक्तूबर का दिन सभी 12 राशियों में से कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। तरक्की और खुशियों के नए-नए अवसर लेकर आ सकता है। करियर-कारोबार में मुनाफे के योग है। कल के दिन बहुत दिनों से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में मिठास रहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 9 अक्तूबर के दिन किन-किन राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा।

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2 of 5 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन अच्छी खबरों को सुनने के लिए रहेगा। कई मामलों में आपको अच्छी सूचना सुनने को मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों को तरक्की और धन में वृद्धि के योग हैं। पारिवारिक जीवन में सुख-सुविधाओं की प्राप्ति होगी। दांपत्य जीवन में बेहतर तालमेल बना रहेगा। संतान की तरफ कोई अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। घर-परिवार में किसी पुराने मुद्दों का हल होगा जिससे शांति मिलेगी। योग और व्यायाम के नजरिए से दिन अच्छा बीतेगा।

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सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए 9 अक्तूबर का दिन विशेष उपलब्धियों से भरा हुआ हो सकता है। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। सरकारी क्षेत्रों में आपको कोई बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आमदनी में बढ़ोतरी होगी और आर्थिक स्थिति में मजबूती रहेगी। परिवार संग अच्छा समय व्यातीत करने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों के लिहाज से दिन बहुत ही अनुकूल रहेगा। लेन-देन में आपको सफलत प्राप्त होगी।

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4 of 5 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कुंभ राशि

शुक्रवार का दिन करियर के क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। करियर-कारोबार में उन्नति के अवसरों में वृद्धि होगी। जो लोग बेरोजगार हैं उनको नौकरी के लिए कई तरह के अवसर मिल सकते हैं। जीवन में कल कई तरह के सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कल का दिन अच्छा बीतेगा।

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