आज का राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते, पढ़ें 23 नवंबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 23 Nov 2026 05:16 AM IST
सार
जीवनसाथी के लिए कोई छोटा-सा सरप्राइज प्लान करना रिश्ते में नई मिठास ला सकता है। आपकी इस पहल से उन्हें खुशी मिलेगी और आपसी नजदीकियां भी बढ़ेंगी। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत हैं। इसके साथ ही लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन रही है, जिससे आर्थिक स्थिति को राहत मिल सकती है।
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विस्तार
Gemini Daily Horoscope: मिथुन राशि के जातक जिज्ञासु, मिलनसार और बुद्धिमान माने जाते हैं। यह वायु तत्व की राशि है और इसके स्वामी बुध हैं। बुध के प्रभाव से इस राशि के लोग बातचीत में कुशल, नई चीजें सीखने के इच्छुक और अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने वाले होते हैं। इनके लिए हरा रंग शुभ माना जाता है।
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मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope)
आज आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। पैसों के लेन-देन में छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए किसी भी सौदे या भुगतान से पहले पूरी जानकारी जरूर हासिल करें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे बीते दिनों की यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों से पीछे हटने के बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करें। आपके प्रयास सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जीवनसाथी के लिए कोई छोटा-सा सरप्राइज प्लान करना रिश्ते में नई मिठास ला सकता है। आपकी इस पहल से उन्हें खुशी मिलेगी और आपसी नजदीकियां भी बढ़ेंगी। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत हैं। इसके साथ ही लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन रही है, जिससे आर्थिक स्थिति को राहत मिल सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।=
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आज आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी। पैसों के लेन-देन में छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी का कारण बन सकती है, इसलिए किसी भी सौदे या भुगतान से पहले पूरी जानकारी जरूर हासिल करें। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे बीते दिनों की यादें ताजा होंगी और मन प्रसन्न रहेगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों से पीछे हटने के बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका सामना करें। आपके प्रयास सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जीवनसाथी के लिए कोई छोटा-सा सरप्राइज प्लान करना रिश्ते में नई मिठास ला सकता है। आपकी इस पहल से उन्हें खुशी मिलेगी और आपसी नजदीकियां भी बढ़ेंगी। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत हैं। इसके साथ ही लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना भी बन रही है, जिससे आर्थिक स्थिति को राहत मिल सकती है।
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