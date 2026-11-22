आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के लिए बन सकते हैं नए अवसर, पढ़ें 23 नवंबर का राशिफल
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 23 Nov 2026 04:29 AM IST
सार
दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और आप रोजमर्रा की व्यस्तता से राहत महसूस करेंगे। हालांकि, किसी करीबी व्यक्ति की सेहत को लेकर मन थोड़ा चिंतित हो सकता है। ऐसे में उसकी जरूरतों पर ध्यान दें। आज अपनों का साथ और पारिवारिक सहयोग आपको भावनात्मक मजबूती देगा।
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विस्तार
Aquarius Daily Horoscope: कुंभ राशि के जातक स्वतंत्र विचारों वाले, रचनात्मक और नए विचारों को अपनाने वाले होते हैं। यह वायु तत्व की राशि है और इसके स्वामी शनि हैं। शनि के प्रभाव से इस राशि के लोग सामाजिक सोच रखते हैं और बदलाव व नई संभावनाओं को लेकर उत्सुक रहते हैं। इनके लिए नीला रंग शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)
आज कुछ परिस्थितियां आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकती हैं। ऐसे समय में घबराने या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। संतान पढ़ाई में थोड़ी लापरवाही कर सकती है, इसलिए केवल डांटने के बजाय यह समझने का प्रयास करें कि उसे किस बात में परेशानी हो रही है। प्यार और सही मार्गदर्शन से उसे बेहतर तरीके से प्रोत्साहित कर पाएंगे। घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो सकती हैं, जिससे परिवार में उत्साह और खुशियों का माहौल बनेगा। आज दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने के बजाय अपने काम स्वयं करने की आदत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित रखें और हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। धैर्य तथा आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ेंगे तो चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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आज कुछ परिस्थितियां आपके धैर्य और समझदारी की परीक्षा ले सकती हैं। ऐसे समय में घबराने या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। संतान पढ़ाई में थोड़ी लापरवाही कर सकती है, इसलिए केवल डांटने के बजाय यह समझने का प्रयास करें कि उसे किस बात में परेशानी हो रही है। प्यार और सही मार्गदर्शन से उसे बेहतर तरीके से प्रोत्साहित कर पाएंगे। घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो सकती हैं, जिससे परिवार में उत्साह और खुशियों का माहौल बनेगा। आज दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने के बजाय अपने काम स्वयं करने की आदत आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित रखें और हर काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करें। धैर्य तथा आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ेंगे तो चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे।
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