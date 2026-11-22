Cancer Daily Horoscope: कर्क राशि के लोग भावुक, संवेदनशील और परिवार से जुड़ाव रखने वाले होते हैं। यह जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा के प्रभाव से इस राशि के जातक दूसरों की भावनाओं को समझने वाले, देखभाल करने वाले और सहज स्वभाव के होते हैं। इनके लिए सफेद रंग शुभ माना जाता है।

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आज आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव दस्तक दे सकता है। लंबे समय से जिस परिस्थिति में सुधार की उम्मीद थी, उसमें अब धीरे-धीरे अनुकूलता आने के संकेत हैं। हालांकि, संतान के व्यवहार या उसकी गतिविधियों को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। ऐसे में गुस्सा करने के बजाय प्यार और धैर्य से उसे समझाने का प्रयास करें। आज आपका गुस्सा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। भाई-बहनों के साथ यदि कोई पुराना विवाद या मनमुटाव चल रहा है, तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाने का अच्छा अवसर है। परिवार के सदस्यों की बातों को समझेंगे तो समाधान आसानी से निकल सकता है। सरकारी विभाग में लंबे समय से अटका हुआ कोई काम पूरा होने की अच्छी खबर मिल सकती है। इससे मन को राहत मिलेगी और आगे की योजनाओं में गति आएगी।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।