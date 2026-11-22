Leo Daily Horoscope: सिंह राशि के जातक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी माने जाते हैं। यह अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी सूर्य हैं। सूर्य के प्रभाव से इस राशि के लोग नेतृत्व करना पसंद करते हैं और अपनी पहचान बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इनके लिए सुनहरा रंग शुभ माना जाता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज का दिन व्यस्तता और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है। आपको कई कामों को एक साथ संभालना पड़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और कार्यक्षमता अच्छे परिणाम दिला सकती है। कारोबार में किसी नए व्यक्ति के साथ साझेदारी शुरू करने का अवसर मिल सकता है, जो भविष्य में लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि, किसी भी समझौते से पहले शर्तों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट कर लेना जरूरी होगा। परिवार में शादी-विवाह से जुड़ी कोई पुरानी रुकावट दूर हो सकती है, जिससे घर में उत्साह और खुशियों का माहौल बनेगा। काम का दबाव अधिक रहने के कारण शाम तक थकान या सिरदर्द महसूस हो सकता है, इसलिए बीच-बीच में आराम करना न भूलें। आर्थिक मामलों में उधार लेने से बचना बेहतर रहेगा। आज किसी तरह की अस्थायी जरूरत के लिए लिया गया कर्ज भविष्य में बोझ बढ़ा सकता है। योजना बनाकर काम करेंगे तो दिन बेहतर रहेगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।