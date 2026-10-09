10 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन चार राशि वालों को शनिवार के दिन मिलेगा भाग्य का साथ, आय में होगा इजाफा

1 of 5 भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला







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कल आश्विन माह की अमावस्या है। 10 अक्तूबर 2026 का दिन कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और लाभकारी रहेगा। कल के दिन कई राशि के जातकों के अंदर जोश, ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा। कल के दिन कुछ राशि वालों का आर्थिक पक्ष काफी अच्छा और मजबूत रहेगा। नौकरीपेशा, करियर-कारोबार और प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से कल का दिन अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा और अधूरे कार्यो में सफलता हासिल होगी। आइए जानते हैं कल के दिन किन-किन राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा।

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2 of 5 आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि:

कल का दिन मेष राशि वालों के लिए सबसे शुभ दिन साबित हो सकता है। दिन में अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी जिससे आपकी सभी तरह की उपलब्धियां हासिल होंगी। नौकरी में कल विशेष योग बन सकता है, जिससे आपको स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। कल के दिन परिवार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसको आप पूर करेंगे। दांपत्य जीवन में सुख-सुविधा और वैभव की प्राप्ति होगी।

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सिंह राशि:

सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन जोश, ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ होगा। आमदनी के नए-नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। धन लाभ के कई तरह के अवसर मिल सकता है। कल के दिन अचानक से कोई बड़ी गलफहमियां हो सकती है। कल के दिन आपको उधार का धन वापस मिल सकता है। सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। शनिवार का दिन सकारात्मक रहने के संकेत है।

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कन्या राशि:

कल का दिन आपकी आय में इजाफा और कुछ अतिरिक्क आय प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा और जो लोग व्यापार में हैं उनको अच्छा मुनाफा हासिल हो सकता है। भविष्य की कुछ योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। परिवार के लिए समय निकालने में आपको कामयाबी हासिल होगी। घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेगी, जिसका अच्छे से संतुलन बनाकर चलेंगे।

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