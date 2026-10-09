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10 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन चार राशि वालों को शनिवार के दिन मिलेगा भाग्य का साथ, आय में होगा इजाफा

Fri, 09 Oct 2026 07:43 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Fri, 09 Oct 2026 07:43 PM IST
सार

शनिवार, 10 अक्तूबर को ग्रहों-नक्षत्रों की बदली हुई चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 10 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी हैं।

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भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला
कल आश्विन माह की अमावस्या है। 10 अक्तूबर 2026 का दिन कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा, बेहतरीन और लाभकारी रहेगा। कल के दिन कई राशि के जातकों के अंदर जोश, ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा। कल के दिन कुछ राशि वालों का आर्थिक पक्ष काफी अच्छा और मजबूत रहेगा। नौकरीपेशा, करियर-कारोबार और प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से कल का दिन अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा और अधूरे कार्यो में सफलता हासिल होगी। आइए जानते हैं कल के दिन किन-किन राशि वालों को भाग्य का साथ मिलेगा। 

 
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
मेष राशि: 
कल का दिन मेष राशि वालों के लिए सबसे शुभ दिन साबित हो सकता है। दिन में अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी जिससे आपकी सभी तरह की उपलब्धियां हासिल होंगी। नौकरी में कल विशेष योग बन सकता है, जिससे आपको स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। कल के दिन परिवार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसको आप पूर करेंगे। दांपत्य जीवन में सुख-सुविधा और वैभव की प्राप्ति होगी। 
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
सिंह राशि:
सिंह राशि वालों के लिए कल का दिन जोश, ऊर्जा और उत्साह से भरा हुआ होगा। आमदनी के नए-नए अवसरों की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। धन लाभ के कई तरह के अवसर मिल सकता है। कल के दिन अचानक से कोई बड़ी गलफहमियां हो सकती है। कल के दिन आपको उधार का धन वापस मिल सकता है। सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग हैं। शनिवार का दिन सकारात्मक रहने के संकेत है। 
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
कन्या राशि: 
कल का दिन आपकी आय में इजाफा और कुछ अतिरिक्क आय प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा और जो लोग व्यापार में हैं उनको अच्छा मुनाफा हासिल हो सकता है। भविष्य की कुछ योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। परिवार के लिए समय निकालने में आपको कामयाबी हासिल होगी। घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेगी, जिसका अच्छे से संतुलन बनाकर चलेंगे। 
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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala
धनु राशि: 
धनु राशि वालों के लिए कल क दिन लाभकारी और शुभ रहेगा। आपकी आय में इजाफा होगा। लेन-देन के मामलों में आपको सफलता हासिल होगी। कल के दिन आपको किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। नौकरीपेशा जातकों के लिए वेतन में वृद्धि और प्रमोशन मिलने के योग हैं। वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद की प्राप्ति होगी। सेहत अच्छी रहेगी। कल के दिन धर्म कर्म में आपकी रुचि बनी रहेगी। 

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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
 
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