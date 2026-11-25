1 of 12 aaj ka rashifal - फोटो : अमर उजाला AI







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मेष राशि

आज कामकाज में सावधानी और एकाग्रता बनाए रखें। कारोबार की कोई अहम डील अटकने से परेशानी हो सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। पारिवारिक मामलों को बाहरी लोगों से साझा न करें। बुजुर्गों के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे। संतान की किसी आदत को सुधारने के लिए प्यार और समझदारी से मार्गदर्शन करें। अपनी जिम्मेदारियां समय पर पूरी करने का प्रयास करें।



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2 of 12 वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि

आज आपकी सूझबूझ कठिन परिस्थितियों को संभालने में मदद करेगी। बिना मांगे किसी को सलाह देने से बचें और खरीदारी में बजट का ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में कुछ लोग आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन समझदारी से आप स्थिति संभाल लेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। माता-पिता के आशीर्वाद से कोई पुराना और अटका हुआ काम पूरा होने की संभावना है।



3 of 12 मिथुन राशि - फोटो : amarujala

मिथुन राशि

आज का दिन नई उम्मीदों और सकारात्मकता के साथ शुरू होगा। यात्रा के दौरान कोई उपयोगी जानकारी मिल सकती है। पुराने अटके कामों में तेजी आने के संकेत हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत जारी रखनी होगी। जीवनसाथी की उपलब्धि से मन प्रसन्न होगा। परिवार से जुड़े फैसले लेते समय सभी की भावनाओं का ध्यान रखें। मधुर वाणी से रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।



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4 of 12 कर्क राशि - फोटो : amarujala

कर्क राशि

आज कामकाज की अधिकता से मानसिक दबाव महसूस हो सकता है। ऐसे में प्राथमिकता के अनुसार जिम्मेदारियां पूरी करें। घर में मेहमानों के आने से खुशियों का माहौल रहेगा। आर्थिक स्थिति संभालने के लिए खर्चों पर नियंत्रण रखें। संतान की खुशी के लिए कोई नया गैजेट खरीदने का विचार बन सकता है। खरीदारी से पहले बजट जरूर देखें। व्यवस्थित तरीके से काम करने पर कई जरूरी कार्य पूरे होंगे।



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5 of 12 सिंह राशि - फोटो : amarujala