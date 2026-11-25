धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज का दिन कुछ मामलों में अनुकूल तो कुछ मामलों में चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कामकाज के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है, जिससे आपकी व्यस्तता बढ़ेगी। बड़े सपने और महत्वाकांक्षाएं आपको लगातार मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगी, हालांकि रास्ते में कुछ रुकावटों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में निराश होने के बजाय अपनी योजना में आवश्यक बदलाव करें। जीवनसाथी के साथ किसी छोटी-सी बात पर तनाव पैदा होने की संभावना है। इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले उनकी बात समझने का प्रयास करें। राजनीति या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात का अवसर मिल सकता है। यह परिचय भविष्य में उपयोगी साबित हो सकता है। आज धैर्य, संयम और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो चुनौतियों के बीच भी अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।