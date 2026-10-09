सर्वपितृ अमावस्या पर सूर्य-चंद्र की युति, इन राशियों के लिए रहेंगे मुश्किल भरे दिन और नुकसान की आशंका

कल, शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या है। इस दिन पर 15 दिनों से चलने वाला पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण इसे शनि अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि मालूम नहीं होती वे सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध और तर्पण कर सकते हैं। ज्योतिषीय नजरिए से भी सर्वपितृ अमावस्या बहुत ही खास रहने वाली है। इस दिन सूर्य और चंद्रमा की युति कन्या राशि में होगी, जिससे अमावस्या योग का निर्माण होगा। इस युति से कुछ राशि वालों को मानसिक तनाव, आर्थिक परेशानियों में वृद्धि, बीमारियां बढ़ने लगती है। कल से दिन अमावस्या योग बनने से कुछ राशि वालों को बहुत ही सतर्क रहना होगा। आइए जानते हैं कौन-कौन सी हैं ये राशियां।