मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपको अपने कामकाज और निजी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाकर चलने की जरूरत होगी। कार्यक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सामने आ सकती हैं, लेकिन परिवार के सदस्यों को सौंपी गई जिम्मेदारियां भी अच्छी तरह पूरी होंगी। इससे आपके मन में उनके प्रति भरोसा और मजबूत होगा। संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है, जिससे मन को खुशी और सुकून मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने पर बीते समय की खूबसूरत यादें ताजा होंगी और आप भावुक भी हो सकते हैं। हालांकि, मन में पल रही ईर्ष्या, तुलना या नकारात्मक भावनाओं को पीछे छोड़ना जरूरी होगा। दूसरों की सफलता से परेशान होने के बजाय अपनी क्षमता और लक्ष्य पर ध्यान दें। जब आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएंगे, तो कामकाज में प्रगति के नए रास्ते खुल सकते हैं। सकारात्मक सोच और अपनों के सहयोग से दिन बेहतर साबित होगा।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।