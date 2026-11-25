मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज कारोबार और आर्थिक प्रगति को लेकर आपके मन में कई नए विचार आ सकते हैं। सही समय पर लिया गया कोई निर्णय आपको अच्छा आर्थिक लाभ दिला सकता है। आय बढ़ाने के नए रास्ते तलाशने में आपकी सक्रियता बनी रहेगी और आप अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हालांकि, विरोधियों या आलोचना करने वाले लोगों की बातों में आकर कोई गलत फैसला न लें। हर स्थिति का आकलन अपनी समझ से करें। पुराने लेन-देन या सरकारी कामकाज से जुड़ी किसी परेशानी में राहत मिलने की संभावना है। इससे मन को सुकून मिलेगा और आगे की योजनाओं पर ध्यान देना आसान होगा। विद्यार्थियों के लिए आज भटकाव से बचना बेहद जरूरी है। मोबाइल, मनोरंजन या दूसरी गतिविधियों में जरूरत से ज्यादा समय बिताने के बजाय पढ़ाई को प्राथमिकता दें। अनुशासन और सही दिशा में किए गए प्रयास आपको सफलता के करीब ले जाएंगे।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।