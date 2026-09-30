01 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों को मिलेगी खुशखबरी और कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी जीत

गुरुवार, 01 अक्तूबर को ग्रहों और नक्षत्रों के संयोग से कई राशि वालों के लिए दिन अच्छा और शुभ रहेगा। नौकरी-व्यापार में अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। अधूरे काम पूरे होंगे और तरक्की के नए-नए अवसरों में वृद्धि होगी। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 01 अक्तूबर का दिन किन राशि वालों के लिए रहेगा भाग्यशाली।