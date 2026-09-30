01 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों को मिलेगी खुशखबरी और कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी जीत

गुरुवार, 01 अक्तूबर को ग्रहों और नक्षत्रों के संयोग से कई राशि वालों के लिए दिन अच्छा और शुभ रहेगा। नौकरी-व्यापार में अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। अधूरे काम पूरे होंगे और तरक्की के नए-नए अवसरों में वृद्धि होगी। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 01 अक्तूबर का दिन किन राशि वालों के लिए रहेगा भाग्यशाली।
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मेष राशि
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मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए दिन अच्छा और शानदार रहेगा। महीने के पहले दिन आपको कई तरह मोर्चे पर खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए कोई योजना कामयाब रहेगी, जिससे आपके प्रभावक्षेत्र में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। घर में नई तरह की जिम्मेदारियां मिल सकती है। लेकिन लेन-देन के मामले में आपको को थोड़ा संभलकर रहना होगा।
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कर्क राशि
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए दिन ऊर्जा और जोश से लबरेज रहेगा। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। लंबे समय से आपको अटका हुआ काम पूरा होगा। संतान की तरफ से कोई बड़ी और अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। आय में सुधार देखने को मिलेगा।
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तुला राशि
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तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए 01 अक्टूबर का दिन अच्छा और शुभ साबित होगा। आय में इजाफा होगा और आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। इस दौरान कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपको कोई बड़ी उपलब्धि और सफलता मिल सकती है। छात्रों के लिए दिन अच्छा और शानदार रहेगा। अधूरे काम लंबे समय से जो पूरे नहीं हो रहे थे वह होंगे।
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मकर राशि
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मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। आपके जोश और ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में योजनाएं कारगर रहेंगी और आर्थिक मोर्चे पर कामयाबी हासिल होगी। किसी को उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
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