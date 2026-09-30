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01 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां: इन राशियों को मिलेगी खुशखबरी और कोर्ट-कचहरी के मामलों में मिलेगी जीत

Wed, 30 Sep 2026 02:36 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 30 Sep 2026 02:36 PM IST
सार

01 अक्तूबर को ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर पड़ेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 01 अक्तूबर की भाग्यशाली राशियां कौन-कौन सी हैं। 

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kal ka rashifal 1 october ka rashifal lucky zodiac sign
भाग्यशाली राशियां - फोटो : अमर उजाला
गुरुवार, 01 अक्तूबर को ग्रहों और नक्षत्रों के संयोग से कई राशि वालों के लिए दिन अच्छा और शुभ रहेगा। नौकरी-व्यापार में अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी। अधूरे काम पूरे होंगे और तरक्की के नए-नए अवसरों में वृद्धि होगी। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं 01 अक्तूबर का दिन किन राशि वालों के लिए रहेगा भाग्यशाली। 
                
        
                
         
        

                
        
                
         
         
kal ka rashifal 1 october ka rashifal lucky zodiac sign
मेष राशि - फोटो : amar ujala
मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए दिन अच्छा और शानदार रहेगा। महीने के पहले दिन आपको कई तरह मोर्चे पर खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। नौकरीपेशा जातकों के लिए कोई योजना कामयाब रहेगी, जिससे आपके प्रभावक्षेत्र में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। घर में नई तरह की जिम्मेदारियां मिल सकती है। लेकिन लेन-देन के मामले में आपको को थोड़ा संभलकर रहना होगा। 
                
        
                
         
        

                
        
                
         
         
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कर्क राशि - फोटो : amar ujala
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए दिन ऊर्जा और जोश से लबरेज रहेगा। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। लंबे समय से आपको अटका हुआ काम पूरा होगा। संतान की तरफ से कोई बड़ी और अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। आय में सुधार देखने को मिलेगा। 
                
        
                
         
        

                
        
                
         
         
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तुला राशि - फोटो : amar ujala
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए 01 अक्टूबर का दिन अच्छा और शुभ साबित होगा। आय में इजाफा होगा और आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। इस दौरान कोर्ट-कचहरी के मामलों में आपको कोई बड़ी उपलब्धि और सफलता मिल सकती है। छात्रों के लिए दिन अच्छा और शानदार रहेगा। अधूरे काम लंबे समय से जो पूरे नहीं हो रहे थे वह होंगे। 
                
        
                
         
        

                
        
                
         
         
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kal ka rashifal 1 october ka rashifal lucky zodiac sign
मकर राशि - फोटो : amar ujala
मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा। शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। आपके जोश और ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। व्यापार में योजनाएं कारगर रहेंगी और आर्थिक मोर्चे पर कामयाबी हासिल होगी। किसी को उधार दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। 

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        डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता,संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।
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