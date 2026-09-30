01 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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गुरुवार01 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और सिद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में होगा। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 01 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।