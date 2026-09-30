01 अक्तूबर का पंचांग: आश्विन माह कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Wed, 30 Sep 2026 02:48 PM IST
सार
01 October Ka Panchang: 01 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं।
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विस्तार
Panchang 01 October : गुरुवार, 01 अक्तूबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर रोहिणी नक्षत्र और सिद्धि योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृषभ राशि में होगा। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्रदेव होते हैं। आइए जानते हैं 01 अक्तूबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43 − 12:30
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 01 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:14
सूर्यास्त का समय- 18:00
चन्द्रोदय- 21:18
चन्द्रास्त- 10:55
आज का अशुभ मुहूर्त - 01 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 09:10 − 10:38
राहुकाल: 13:35 − 15:03
यमगण्ड: 06:14 − 07:42
01 अक्तूबर 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया
शुभ- 06:13 - 07:41
रोग - 07:41 - 09:09
उद्वेग -09:09 - 10:38
चर - 10:38 - 12:06
लाभ- 12:06 - 13:34
अमृत -13:34 - 15:02
काल - 15:02 - 16:31
शुभ- 16:31 - 17:59
01 अक्तूबर 2026, गुरुवार की रात का चौघड़िया
अमृत -17:59 - 19:3
चर- 19:31 - 21:03
रोग - 21:03 - 22:34
काल - 22:34 - 00:06, 02 अक्तूबर
लाभ - 00:06 - 01:38, 02 अक्तूबर
उद्वेग - 01:38 - 03:10, 02 अक्तूबर
शुभ- 03:10 - 04:41, 02 अक्तूबर
अमृत - 04:41 - 06:13, 02 अक्तूबरr
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आज का पंचांग- 01 अक्तूबर 2026
|तिथि
|पंचमी
|12:35 तक
|नक्षत्र
|रोहिणी
|28:25 तक
|प्रथम करण
|तैतिल
|12:35 तक
|द्वितीय करण
|गारा
|23:25 तक
|पक्ष
|कृष्ण
|वार
|गुरुवार
|योग
|सिद्धि
|21:13 तक
|सूर्योदय
|06:14
|सूर्यास्त
|18:00
|चंद्रमा
|वृषभ राशि में
|राहुकाल
|13:35 − 15:03
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|आश्विन
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:43 − 12:30
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:43 − 12:30
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 01 अक्तूबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:14
सूर्यास्त का समय- 18:00
चन्द्रोदय- 21:18
चन्द्रास्त- 10:55
आज का अशुभ मुहूर्त - 01 अक्तूबर 2026
गुलिक काल: 09:10 − 10:38
राहुकाल: 13:35 − 15:03
यमगण्ड: 06:14 − 07:42
01 अक्तूबर 2026, गुरुवार के दिन का चौघड़िया
शुभ- 06:13 - 07:41
रोग - 07:41 - 09:09
उद्वेग -09:09 - 10:38
चर - 10:38 - 12:06
लाभ- 12:06 - 13:34
अमृत -13:34 - 15:02
काल - 15:02 - 16:31
शुभ- 16:31 - 17:59
01 अक्तूबर 2026, गुरुवार की रात का चौघड़िया
अमृत -17:59 - 19:3
चर- 19:31 - 21:03
रोग - 21:03 - 22:34
काल - 22:34 - 00:06, 02 अक्तूबर
लाभ - 00:06 - 01:38, 02 अक्तूबर
उद्वेग - 01:38 - 03:10, 02 अक्तूबर
शुभ- 03:10 - 04:41, 02 अक्तूबर
अमृत - 04:41 - 06:13, 02 अक्तूबरr
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