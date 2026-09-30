ग्रहों के राजा सूर्य 17 अक्तूबर को करेंगे तुला राशि में गोचर, इन राशियों को नौकरी-व्यापार में तरक्की के योग

ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है और ये हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। वर्तमान समय में सूर्य कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं और अब अक्तूबर माह में तुला राशि में गोचर करेंगे। सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार सूर्य 17 अक्तूबर को कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जो 16 नवंबर 2026 तक रहेंगे, फिर इसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। तुला राशि में पहले से ही शुक्र और बुध की युति है, इस तरह से सूर्य, बुध और शुक्र की युति से त्रिग्रही योग का निर्माण हुआ है और इसी के साथ शुक्रादित्य और बुधादित्य राजयोग का निर्माण होगा। आइए जानते हैं बुध के तुला राशि में गोचर करने से किन राशि वालों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने के योग हैं।
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सिंह राशि
- फोटो : amar ujala
सिंह राशि पर सकारात्मक प्रभाव
17 अक्तूबर को सूर्य का तुला राशि में गोचर सिंह राशि के लिए तीसरे भाव में होगा। इससे आपके साहस, पराक्रम और ऊर्जा में विकास होगा। लंबे समय से किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। जो काम अधूरे हैं और लंबे समय से नहीं हो पा रहे हैं उसमें आने वाले समय में पूरे होने संभावना है। नौकरीपेशा जातकों के लिए आने वाला समय अच्छा होगा। वेतन में वृद्धि के योग हैं और व्यापार में सफलता प्राप्ति के अच्छे योग हैं। व्यापार में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है।
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तुला राशि
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तुला राशि पर सकारात्मक प्रभाव
तुला राशि में सूर्य का गोचर होगा यानी आपके लग्न भाव में सूर्य का आना अच्छा और लाभकारी साबित हो सकता है। नौकरी और व्यापार में पद-प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में आपको एक साथ कई तरह की उपलब्धियां हासिल हो सकती है। करियर में बदलाव के साथ-साथ नई तरह की जिम्मेदारी आ सकती हैं। आपको अपने कुछ कामों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। आमदनी में लाभ और सुधार के अच्छे योग हैं।
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मकर राशि
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मकर राशि पर सकारात्मक प्रभाव
सूर्य का तुला राशि में गोचर मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी साबित होगा। इस दौरान आपको नौकरी में अच्छे और सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। नए-नए तरह के अवसरों में आपको लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होगा। आपके अपने लक्ष्यों को पूरा करने में कामयाबी मिलेगी। लेन-देन के मामलों में किसी तरह का कानूनी फैसला आपके पक्ष में होगा। सूर्य के गोचर करने से आने वाले समय में आपको कोई महत्वपूर्ण काम पर फैसला करना पड़ सकता है।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।