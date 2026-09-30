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राशिफल 01 अक्तूबर: मेष, कर्क और सिंह के लिए बन रहे हैं लाभ के योग, जानें बाकी राशियों का हाल

Wed, 30 Sep 2026 03:36 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 30 Sep 2026 03:36 PM IST
सार

1 अक्तूबर 2026 को ग्रहों की चाल आपके लिए क्या संकेत दे रही है? जानिए मेष से मीन तक 12  राशियों का राशिफल।

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Today Prediction Horoscope of 01 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
1 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

अक्तूबर महीने का पहला दिन आपके लिए नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और कई महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है। 1 अक्तूबर 2026 को ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव आपके कामकाज, धन, करियर, व्यापार, परिवार और रिश्तों पर देखने को मिल सकता है। किसी राशि के जातकों को आज सफलता और लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को अपने फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा? नौकरी और व्यापार में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं? आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और परिवार एवं दांपत्य जीवन में क्या खास रहेगा? स्वास्थ्य के मामले में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए जानते हैं सभी 12 राशियों वालों के लिए 1 अक्तूबर 2026 का विस्तृत दैनिक राशिफल और आज का भविष्यफल।
Today Prediction Horoscope of 01 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राश
आज आपके भीतर उत्साह और कुछ नया करने की चाहत बनी रहेगी। कामकाज को लेकर नए विचार आएंगे और उन्हें पूरा करने के लिए आप पूरी मेहनत करेंगे। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ाता रहेगा। नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आज परिस्थितियां सकारात्मक नजर आ सकती हैं। संपत्ति से जुड़ा कोई फैसला लाभ दे सकता है। वहीं, अविवाहित लोगों के जीवन में किसी नए रिश्ते की शुरुआत की संभावना मन को खुश कर सकती है।

Today Prediction Horoscope of 01 October 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज समझदारी और संतुलन के साथ आगे बढ़ने का दिन है। बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। राजनीति या सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों को अपनी पहचान मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। आपकी नेतृत्व क्षमता दूसरों को प्रभावित करेगी और नए संपर्क भविष्य में काम आ सकते हैं। जीवनसाथी के साथ चल रहा कोई पुराना मतभेद बातचीत के जरिए दूर हो सकता है और रिश्ते में फिर से अपनापन महसूस होगा।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
आज भाग्य का साथ मिलने से कई काम उम्मीद से आसानी से पूरे हो सकते हैं। सामाजिक गतिविधियों में आपकी सक्रियता बढ़ेगी और प्रभावशाली लोगों से संपर्क बनेगा। हालांकि अपनी छवि और प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि कोई व्यक्ति गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर सकता है। घर के अधूरे काम निपटाने का अच्छा समय है। परिवार के किसी सदस्य के दूर जाने या बाहर जाने की खबर भावुक कर सकती है।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज आपका उत्साह और सकारात्मक सोच हर काम में दिखाई देगा। समझदारी से लिया गया फैसला आपको अच्छे परिणाम दिला सकता है। आध्यात्म और भक्ति की ओर मन आकर्षित होगा, जिससे भीतर से शांति और संतोष महसूस करेंगे। व्यापार में आपकी रचनात्मक सोच नए अवसरों के दरवाजे खोल सकती है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत में कमी नहीं आने देनी चाहिए। संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको गर्व और खुशी से भर सकती है।

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