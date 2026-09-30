लव राशिफल 01 अक्तूबर: मेष, सिंह और तुला राशि वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी

1 of 13 1 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala







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1 अक्तूबर 2026 का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए खास संकेत लेकर आया है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का असर आपके प्रेम संबंध, पार्टनर के साथ तालमेल और भावनात्मक जुड़ाव पर देखने को मिल सकता है। किसी के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ सकती हैं, तो किसी को अपनी भावनाओं को समझदारी के साथ व्यक्त करने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं, सिंगल लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति से बातचीत या मुलाकात की शुरुआत हो सकती है। आज आपके प्रेम जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं? पार्टनर के साथ रिश्ता कैसा रहेगा, पुरानी नाराजगी दूर होगी या नहीं और सिंगल लोगों के लिए क्या नए संकेत बन रहे हैं? आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए 1 अक्तूबर 2026 का लव राशिफल।

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मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज प्रेम संबंधों के मामले में दिन सकारात्मक रह सकता है। अगर पिछले कुछ समय से पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है, तो बातचीत के जरिए उसे दूर करने का अच्छा मौका मिलेगा। अपनी बात रखते समय पार्टनर की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। शादीशुदा लोगों के रिश्ते में आपसी सहयोग बढ़ सकता है। वहीं, सिंगल लोगों की किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है, जो धीरे-धीरे खास रिश्ते में बदल सकती है।

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वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज आपके रिश्ते में भरोसा और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होने के संकेत हैं। पार्टनर आपकी भावनाओं को समझने और आपको सहयोग देने की कोशिश करेगा। साथ में बिताया गया समय रिश्ते में अपनापन बढ़ा सकता है। अगर आप किसी रिश्ते को लेकर असमंजस में हैं, तो जल्दबाजी के बजाय सामने वाले को समझने का समय दें। सिंगल लोगों को किसी दोस्त या परिचित की ओर से प्रेम से जुड़ा प्रस्ताव मिल सकता है।

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मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज आपके लिए बातचीत रिश्ते को मजबूत बनाने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम रहेगी। पार्टनर के साथ खुलकर बात करने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। साथ में कहीं घूमने या बाहर समय बिताने की योजना बन सकती है, जिससे रिश्ते में नई ताजगी आएगी। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। सिंगल लोगों की मुलाकात सोशल सर्कल, किसी कार्यक्रम या ऑनलाइन माध्यम से नए व्यक्ति से हो सकती है।

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