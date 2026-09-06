आज का राशिफल: कर्क राशि वालों की बढ़ेगी खुशियां, जानें कैसा रहेगा 7 सितंबर का दिन

कर्क राशि

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कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और इसे जल तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग भावुक, संवेदनशील और अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित होते हैं। ये अपने करीबी लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका साथ देने से पीछे नहीं हटते। हालांकि कभी-कभी ये छोटी-छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं। इनके लिए सोमवार का दिन शुभ माना जाता है।आज वैवाहिक जीवन में प्यार, समझ और आपसी सहयोग का खूबसूरत तालमेल देखने को मिलेगा। माताजी से किया हुआ कोई वादा पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे मन को संतोष होगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का विचार बन सकता है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। कारोबार में आपके नए विचार नई ऊंचाइयों का रास्ता खोल सकते हैं। ऑफिस में भी आपके काम की तारीफ होगी और बॉस आपके प्रदर्शन से प्रभावित रहेंगे। कोई खास सूचना दिन को और यादगार बना सकती है।: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।