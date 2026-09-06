आज का राशिफल: कर्क राशि वालों की बढ़ेगी खुशियां, जानें कैसा रहेगा 7 सितंबर का दिन
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 07 Sep 2026 05:52 AM IST
सार
ऑफिस में भी आपके काम की तारीफ होगी और बॉस आपके प्रदर्शन से प्रभावित रहेंगे। कोई खास सूचना दिन को और यादगार बना सकती है।
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विस्तार
कर्क राशि
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कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और इसे जल तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग भावुक, संवेदनशील और अपने परिवार के प्रति बेहद समर्पित होते हैं। ये अपने करीबी लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह समझते हैं और जरूरत पड़ने पर उनका साथ देने से पीछे नहीं हटते। हालांकि कभी-कभी ये छोटी-छोटी बातों को दिल पर ले लेते हैं। इनके लिए सोमवार का दिन शुभ माना जाता है।
कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope)
आज वैवाहिक जीवन में प्यार, समझ और आपसी सहयोग का खूबसूरत तालमेल देखने को मिलेगा। माताजी से किया हुआ कोई वादा पूरा करने का अवसर मिलेगा, जिससे मन को संतोष होगा। नई प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का विचार बन सकता है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। कारोबार में आपके नए विचार नई ऊंचाइयों का रास्ता खोल सकते हैं। ऑफिस में भी आपके काम की तारीफ होगी और बॉस आपके प्रदर्शन से प्रभावित रहेंगे। कोई खास सूचना दिन को और यादगार बना सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।