आज का राशिफल: कन्या राशि वालों की मेहनत लाएगी रंग, अटके काम होंगे पूरे
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Mon, 07 Sep 2026 05:56 AM IST
सार
नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। सही विकल्प चुनने से करियर को नई दिशा मिल सकती है।
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विस्तार
कन्या राशि
कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं और इसे पृथ्वी तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग समझदार, व्यवस्थित और बारीकियों पर ध्यान देने वाले होते हैं। ये किसी भी काम को करने से पहले उसके हर पहलू को अच्छी तरह समझना पसंद करते हैं। मेहनत और लगन इनके व्यक्तित्व की खास खूबियां होती हैं। कई बार ये जरूरत से ज्यादा सोच-विचार भी करने लगते हैं, लेकिन इनकी यही आदत इन्हें गलत फैसलों से बचाती है। इनके लिए बुधवार का दिन शुभ माना जाता है।
कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscope
आज आर्थिक मामलों में भाग्य आपका अच्छा साथ दे सकता है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत हैं और आय में बढ़ोतरी से मन प्रसन्न रहेगा। जीवनसाथी के लिए कोई खास चीज खरीदना रिश्ते में प्यार और अपनापन बढ़ाएगा। हालांकि निवेश से जुड़े फैसले जल्दबाजी में न लें और पूरी जानकारी के बाद ही कदम उठाएं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों के लिए नए अवसर सामने आ सकते हैं। सही विकल्प चुनने से करियर को नई दिशा मिल सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
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कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध हैं और इसे पृथ्वी तत्व की राशि माना जाता है। इस राशि के लोग समझदार, व्यवस्थित और बारीकियों पर ध्यान देने वाले होते हैं। ये किसी भी काम को करने से पहले उसके हर पहलू को अच्छी तरह समझना पसंद करते हैं। मेहनत और लगन इनके व्यक्तित्व की खास खूबियां होती हैं। कई बार ये जरूरत से ज्यादा सोच-विचार भी करने लगते हैं, लेकिन इनकी यही आदत इन्हें गलत फैसलों से बचाती है। इनके लिए बुधवार का दिन शुभ माना जाता है।
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