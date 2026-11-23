वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आमदनी और खुशियों, दोनों में बढ़ोतरी होने के संकेत हैं। घर की सजावट, मरम्मत या किसी नई चीज की खरीदारी का विचार मन में आ सकता है। इससे घर का वातावरण और अधिक सुंदर तथा सुविधाजनक बनेगा। परिवार में यदि पिछले कुछ समय से कोई गलतफहमी या मनमुटाव चल रहा था, तो खुलकर बातचीत करने से उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिलेगा। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम पूरा होने से मन को बड़ी राहत मिलेगी और आगे की योजनाओं में गति आएगी। किसी विवाद में उलझने के बजाय शांत रहना ही आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। घर में किसी शुभ या मांगलिक कार्य की तैयारियां शुरू हो सकती हैं, जिससे पूरे परिवार में उत्साह और खुशियों का माहौल बनेगा। अपनों के साथ समय बिताने और उनकी भावनाओं को समझने से रिश्ते और मजबूत होंगे।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।