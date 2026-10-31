नवंबर मासिक राशिफल 2026: किसकी होगी तरक्की और किसे मिलेगा धन लाभ? पढ़ें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

November Horoscope 2026: नवंबर 2026 का महीना ज्योतिषीय लिहाज से कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। इस दौरान ग्रहों की चाल में होने वाले परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। महीने में मंगल का सिंह राशि में प्रवेश, बुध का तुला राशि में मार्गी होना, शुक्र का कन्या राशि में सीधी चाल चलना और सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर प्रमुख घटनाएं रहेंगी। इसके साथ ही ग्रहों की कुछ विशेष युतियां भी बनेंगी, जो अलग-अलग राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। किसी के लिए यह समय आर्थिक तरक्की, करियर में उन्नति और मान-सम्मान बढ़ने का संकेत दे सकता है, तो किसी को अपने कामकाज और निजी जीवन में सावधानी बरतनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं, ग्रह-नक्षत्रों की बदलती स्थिति नवंबर के महीने में आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रही है।