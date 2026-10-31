नवंबर मासिक राशिफल 2026: किसकी होगी तरक्की और किसे मिलेगा धन लाभ? पढ़ें सभी 12 राशियों का भविष्यफल

November Horoscope 2026: नवंबर 2026 का महीना ज्योतिषीय लिहाज से कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। इस दौरान ग्रहों की चाल में होने वाले परिवर्तन का असर सभी 12 राशियों के जीवन पर देखने को मिल सकता है। महीने में मंगल का सिंह राशि में प्रवेश, बुध का तुला राशि में मार्गी होना, शुक्र का कन्या राशि में सीधी चाल चलना और सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर प्रमुख घटनाएं रहेंगी। इसके साथ ही ग्रहों की कुछ विशेष युतियां भी बनेंगी, जो अलग-अलग राशियों के लिए नए अवसर और चुनौतियां पैदा कर सकती हैं। किसी के लिए यह समय आर्थिक तरक्की, करियर में उन्नति और मान-सम्मान बढ़ने का संकेत दे सकता है, तो किसी को अपने कामकाज और निजी जीवन में सावधानी बरतनी पड़ सकती है। आइए जानते हैं, ग्रह-नक्षत्रों की बदलती स्थिति नवंबर के महीने में आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रही है।
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नवंबर मासिक राशिफल
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मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना औसत फलदायी रहेगा। महीने की शुरुआत में करियर और कारोबार से जुड़े नए अवसर मिलेंगे, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए आलस्य और अहंकार से बचना होगा। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आर्थिक बजट बनाकर चलें। महीने के दूसरे सप्ताह में अपनी और परिवार के किसी बुजुर्ग की सेहत का ध्यान रखें। मध्य महीने में करियर में सफलता के योग बनेंगे। उत्तरार्ध में आय बढ़ने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पारिवारिक विवादों में वाणी पर संयम रखें। प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
उपाय: प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें और सूर्याष्टकम् का पाठ करें।
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नवंबर मासिक राशिफल
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वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना शुभ रहने वाला है। इस दौरान आपकी मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्य अच्छे परिणाम देंगे। महीने की शुरुआत में कोई शुभ समाचार मिल सकता है और पुरानी परेशानियां दूर होंगी। दूसरे सप्ताह में सुख-सुविधाओं और संपत्ति पर खर्च बढ़ सकता है। मध्य महीने में सेहत का विशेष ध्यान रखें। महीने के उत्तरार्ध में कारोबार में लाभ और नौकरी में पदोन्नति के योग बनेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा और संतान से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी।
उपाय: प्रतिदिन स्फटिक शिवलिंग की पूजा करें और शिव चालीसा का पाठ करें।
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नवंबर मासिक राशिफल
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मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना खुशियां और नए अवसर लेकर आएगा। महीने की शुरुआत धार्मिक और मांगलिक कार्यों में बीत सकती है। किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से परिवार में उत्साह रहेगा। इस दौरान लंबी यात्रा और संपत्ति से जुड़े सुख मिल सकते हैं। बेरोजगार लोगों को मनचाही नौकरी मिलने के योग हैं। प्रेम संबंधों में भी अनुकूलता रहेगी और विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। महीने के उत्तरार्ध में विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। आय के नए स्रोत बनेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। छोटी-मोटी परेशानियों को छोड़कर सेहत सामान्य रहेगी।
उपाय: प्रतिदिन तुलसी की सेवा करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
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कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। महीने की शुरुआत सुख-सुविधाओं और पारिवारिक खुशियों के साथ होगी। दूसरे सप्ताह में अटके हुए काम पूरे होंगे और कारोबार में लाभ के नए अवसर मिलेंगे। संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझ सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा और नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान बढ़ेगा। महीने के उत्तरार्ध में यात्राएं लाभदायक रहेंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। हालांकि महीने के अंत में अचानक कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं।
उपाय: प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा करें और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।