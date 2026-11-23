धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग ज्ञान की ओर झुकाव रखने वाले, सकारात्मक सोच वाले और दूसरों को प्रेरित करने की क्षमता रखने वाले होते हैं। इन्हें नई-नई चीजें सीखने, यात्रा करने और आध्यात्मिक या धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने में रुचि रहती है। ये सच्चाई और ईमानदारी को महत्व देते हैं, इसलिए अपनी बात स्पष्ट रूप से कहने में विश्वास रखते हैं। अपने विचारों और व्यवहार से ये लोगों पर अच्छा प्रभाव डालते हैं। पीले रंग की वस्तुओं का दान करना इनके लिए शुभ और लाभकारी माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आपकी सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का प्रभाव आसपास के लोगों पर भी दिखाई देगा। दोस्तों और परिवार का सहयोग आपको नई हिम्मत देगा और महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। लंबी यात्रा की योजना बन सकती है, जो आपके लिए सुखद और यादगार अनुभव साबित हो सकती है। हालांकि, बातचीत के दौरान विशेष सावधानी रखें। जल्दबाजी में कही गई कोई बात रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा सोच लें। मां की ओर से आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उसे गंभीरता से पूरा करना जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आकर अनावश्यक विवाद खड़ा करने से बचें। अपनी जिम्मेदारियों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें। आज परिवार का सहयोग और आपका सकारात्मक दृष्टिकोण कई परिस्थितियों को आसान बना सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।