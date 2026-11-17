1 of 4 शनि की साढ़े साती 2027 - फोटो : AI







Link Copied



Vrishabh Rashi Shani Sade Sati 2027: ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव के राशि परिवर्तन को महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि के गोचर का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ता है। इसके कारण किसी राशि पर साढ़े साती शुरू होती है, तो किसी को इससे राहत मिलती है। 3 जून 2027 को शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस गोचर के साथ वृषभ राशि के जातकों पर साढ़े साती का पहला चरण शुरू हो जाएगा। शनि और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के बीच मित्रता का संबंध होने के कारण इस दौरान अच्छे और चुनौतीपूर्ण, दोनों तरह के परिणाम मिल सकते हैं। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

Trending Videos

2 of 4 वृषभ राशि पर साढ़े साती के प्रथम चरण का प्रभाव - फोटो : adobe

वृषभ राशि पर साढ़े साती के प्रथम चरण का प्रभाव

शनि की साढ़े साती के तीन चरण होते हैं और प्रत्येक चरण लगभग ढाई साल तक रहता है। वर्ष 2027 में वृषभ राशि पर पहला, मेष राशि पर दूसरा और मीन राशि पर तीसरा चरण प्रभावी होगा। इस दौरान वृषभ राशि वालों को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है: बेवजह के खर्च बढ़ने से आर्थिक बजट प्रभावित हो सकता है।

मेहनत के बावजूद मनचाहा परिणाम मिलने में देरी हो सकती है।

नौकरीपेशा लोगों पर काम और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ सकता है।

निवेश या संपत्ति खरीदने के फैसले सोच-समझकर लेने होंगे।

मानसिक तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ने की आशंका है।

परिवार में छोटी-छोटी बातों पर मतभेद और विवाद हो सकते हैं।

3 of 4 वृषभ राशि वाले इन बातों का रखें ध्यान - फोटो : adobe stock

वृषभ राशि वाले इन बातों का रखें ध्यान

साढ़े साती के दौरान धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी है। वृषभ राशि के जातकों को जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। बिना जांच-पड़ताल के संपत्ति खरीदने, निवेश करने या नौकरी बदलने से परहेज करें। बातचीत में अपनी वाणी पर संयम रखें और बेवजह के विवादों से दूर रहें। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाएं और किसी का अपमान न करें।

विज्ञापन विज्ञापन