मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आप अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा और मेहनत लगाएंगे। आपकी कोशिशों का सकारात्मक परिणाम भी सामने आ सकता है, जिससे मन में संतोष रहेगा। समाज सेवा, परोपकार और जरूरतमंद लोगों की मदद करने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भाई-बहनों का सहयोग किसी मुश्किल परिस्थिति में आपका हौसला मजबूत करेगा। अतीत में की गई कोई गलती आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण सीख बनकर आ सकती है। उस अनुभव से आप भविष्य में बेहतर फैसले ले पाएंगे और किसी बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। प्रेम जीवन में भी मधुरता बनी रहने के संकेत हैं। साथी के साथ समय बिताने और दिल की बातें साझा करने से रिश्ते में फिर से अपनापन और नजदीकियां बढ़ेंगी। आज अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ रिश्तों को भी पर्याप्त महत्व दें। आपके अच्छे प्रयास व्यक्तिगत और सामाजिक, दोनों क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।