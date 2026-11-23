मीन राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव होता है। इस राशि के लोग दयालु, संवेदनशील और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं। दूसरों की भावनाओं को समझना और जरूरत के समय उनकी मदद करना इनके स्वभाव में शामिल होता है। इनकी अंतर्ज्ञान शक्ति काफी प्रबल होती है, जिसके चलते ये कई बार सही निर्णय लेने में सफल रहते हैं। हालांकि, कभी-कभी ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन इनकी सच्चाई और कोमल हृदय इन्हें खास बनाते हैं। आध्यात्मिकता, धार्मिक कार्यों और सेवा भाव की ओर इनका झुकाव अधिक रहता है। पीले अनाज, केले या जरूरतमंदों को भोजन कराना इनके लिए शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज आर्थिक मामलों में भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा। कारोबार में अच्छी कमाई होने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। साझेदारी में चल रहे कामों में भी आपसी तालमेल बना रहेगा। व्यापार को अगले स्तर तक ले जाने के लिए आपने जो लंबी अवधि की योजनाएं बनाई हैं, वे अब आगे बढ़ सकती हैं और सकारात्मक परिणाम देने की दिशा में आ सकती हैं। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक राहत महसूस होगी। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। अपनों के साथ हंसी-खुशी के पल दिन को खास बना देंगे। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका मन लगेगा। इसके साथ ही मनोरंजन और अपनी पसंद के कामों के लिए भी समय निकाल पाएंगे। आज कामकाज, परिवार और व्यक्तिगत रुचियों के बीच अच्छा संतुलन बना रह सकता है।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।