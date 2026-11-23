कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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आज का दिन आपसे धैर्य और संतुलित व्यवहार की अपेक्षा करेगा। अचानक बढ़ने वाले खर्च आपकी आर्थिक योजना को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए कोई भी खरीदारी करने से पहले अपनी जरूरतों पर विचार करें। परिवार में छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें, क्योंकि इससे घर का माहौल बिगड़ सकता है। किसी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में लेने के बजाय सभी पहलुओं को समझना जरूरी होगा। किसी अनजान व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए निजी और आर्थिक मामलों में सावधानी बनाए रखें। मन में चल रही उलझनों को लेकर भी परेशान होने के बजाय शांत दिमाग से समाधान तलाशें। कई बार परिस्थितियों का सही उत्तर समय और अनुभव के साथ सामने आता है। आज संयम बनाए रखेंगे और सोच-समझकर कदम उठाएंगे तो अनावश्यक परेशानियों से बच सकते हैं।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।