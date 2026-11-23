1 of 13 24 नवंबर 2026 का दैनिक राशिफल - फोटो : अमर उजाला AI







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Aaj Ka Rashifal 24 November 2026: ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 24 नवंबर का दिन बेहद खास रहने वाला है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, परिघ योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का संयोग बन रहा है। इन शुभ योगों का प्रभाव कुछ राशि वालों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। नौकरी और व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिलने के साथ मान-सम्मान में वृद्धि और मनचाही खुशखबरी मिल सकती है। वहीं, कुछ राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहने के संकेत हैं। ऐसे में आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन।

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मेष राशि

आज भाग्य आपका पूरा साथ देता नजर आएगा और लंबे समय से अधूरे पड़े सपनों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। काफी समय से अटका हुआ कोई जरूरी काम आखिरकार पूरा होने से मन को बड़ी राहत और खुशी मिलेगी। आर्थिक परेशानियां भी धीरे-धीरे कम होती दिखाई दे सकती हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और आपकी सोच तथा व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे। घर की सजावट, मरम्मत या रेनोवेशन से जुड़ी कोई योजना मन में उत्साह पैदा कर सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर घर को नया रूप देने का विचार आगे बढ़ सकता है। संतान की तरक्की या किसी उपलब्धि को देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा होगा और चेहरे पर मुस्कान बनी रहेगी। आज परिवार की खुशियां और अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम आपको भावनात्मक संतोष देंगे।

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वृषभ राशि

आज आपका मन सेवा, परोपकार और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में विशेष रूप से लगेगा। किसी की सहायता करने या दान-पुण्य के कार्य में हिस्सा लेने से आपको भीतर से गहरी संतुष्टि महसूस होगी। किसी पुराने मित्र या साथी से मुलाकात होने की संभावना है, जिससे बीते समय की खूबसूरत यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में यदि पिछले कुछ समय से दूरी या मनमुटाव बना हुआ था, तो अब उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। आपसी बातचीत से रिश्तों में फिर से मधुरता और विश्वास बढ़ेगा। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक राहत महसूस होगी। हालांकि, परिवार की निजी बातों को बाहरी लोगों के साथ साझा करने से बचें। दूसरों की अनावश्यक दखलंदाजी छोटी समस्याओं को बढ़ा सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ने में मदद करेगी।

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मिथुन राशि

आज का दिन आर्थिक लाभ, मानसिक राहत और पारिवारिक खुशियों का अच्छा मेल लेकर आ सकता है। जीवनसाथी के साथ बिताया गया प्यार भरा समय रिश्ते में नई ताजगी और नजदीकियां लेकर आएगा। आप दोनों के बीच आपसी समझ बेहतर होगी और एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का अवसर मिलेगा। सेहत में सुधार महसूस होने से मन भी हल्का और प्रसन्न रहेगा। अतीत में की गई कोई गलती आज आपके लिए महत्वपूर्ण सीख बन सकती है। उसके अनुभव से आप भविष्य में बेहतर निर्णय ले पाएंगे। विवादों और अनावश्यक बहस से जितना दूर रहेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और जल्दबाजी से बचें। भाई-बहनों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो सकती है, जो भविष्य की योजना बनाने में आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगी।

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