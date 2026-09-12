फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj ka vrishchik rashifal 13 September 2026 today scorpio horoscope in hindi

आज का राशिफल: वृश्चिक राशि वाले वाहन चलाते समय सतर्क रहें, पढ़ें 13 सितंबर का राशिफल

Sun, 13 Sep 2026 05:08 AM IST
ज्योति मेहरा ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति मेहरा Updated Sun, 13 Sep 2026 05:08 AM IST
सार

वृश्चिक राशि के जातकों को आज थोड़ा सावधान रहकर आगे बढ़ने की जरूरत है। दिन की शुरुआत में परिस्थितियां आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं रहेंगी, इसलिए किसी भी काम में जल्दबाजी करना नुकसानदायक हो सकता है।

विज्ञापन
Aaj ka vrishchik rashifal 13 September 2026 today scorpio horoscope in hindi
10 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। इस राशि के लोग मजबूत इच्छाशक्ति वाले, गंभीर स्वभाव के और अपने लक्ष्य के प्रति अत्यंत समर्पित होते हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये अपने मन की बातें आसानी से किसी से साझा नहीं करते, जिसके कारण इनका व्यक्तित्व रहस्यमय माना जाता है। भावनात्मक रूप से ये काफी सशक्त होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी खुद को संभालने की क्षमता रखते हैं। अपनी निजी जिंदगी को ये सीमित दायरे में ही रखते हैं। इस राशि के जातकों के लिए लाल मसूर या तांबे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ फल देने वाला माना गया है। आज का राशिफल

विज्ञापन


वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)
वृश्चिक राशि के जातकों को आज थोड़ा सावधान रहकर आगे बढ़ने की जरूरत है। दिन की शुरुआत में परिस्थितियां आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं रहेंगी, इसलिए किसी भी काम में जल्दबाजी करना नुकसानदायक हो सकता है। वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें और जोखिम भरे कामों से दूरी बनाए रखें। अचानक चोट लगने या किसी छोटी-मोटी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए आराम और खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा।
विज्ञापन


आर्थिक मामलों में भी आज सोच-समझकर कदम उठाएं। हालांकि प्रेम जीवन के लिए दिन बहुत खराब नहीं रहेगा। साथी के साथ सामान्य स्थिति बनी रहेगी और संतान से जुड़े मामलों में भी संतोष मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए कामकाज की गति सामान्य रहेगी। आज किसी बड़े लाभ की उम्मीद करने के बजाय अपनी वर्तमान स्थिति को मजबूत बनाए रखने पर ध्यान दें। धैर्य और सावधानी से काम लेने पर दिन को बेहतर बनाया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


मुख्य बिंदु:

  • चोट-चपेट से सावधान रहें
  • वाहन चलाते समय सतर्कता जरूरी
  • स्वास्थ्य पर ध्यान दें
  • प्रेम और संतान पक्ष सामान्य रहेगा
  • व्यापार में स्थिति स्थिर रहेगी
     


साप्ताहिक राशिफल: सितंबर के तीसरे सप्ताह में इन 4 राशियों को मिलेंगे नए अवसर, पढ़ें 12 राशियों का हाल

सितंबर 2026 का मासिक राशिफल: बदलेगी इन राशियों की किस्मत, जानें 12 राशियों के लिए कैसा बीतेगा माह?
सितंबर में जन्मे लोगों में होती है ये 7 खूबियां, हर क्षेत्र में बनाते हैं पहचान
वृश्चिक राशि वाले किसी काम में लापरवाही करने से बचें, पढ़ें सितंबर का मासिक राशिफल

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed