आज का राशिफल: मकर राशि वालों की आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, पढ़ें 13 सितंबर का राशिफल
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र या सामाजिक जीवन में जिन लोगों को आप अपना विरोधी मानते थे, उनका व्यवहार भी आपके प्रति बदल सकता है।
विस्तार
मकर राशि पर शनि ग्रह का आधिपत्य माना जाता है। इस राशि के जातक अनुशासनप्रिय, मेहनती और जिम्मेदार स्वभाव के होते हैं। ये अपने जीवन में धीरे-धीरे लेकिन स्थिर रूप से आगे बढ़ते हैं और जो सफलता हासिल करते हैं, वह लंबे समय तक कायम रहती है। अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ये निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आसानी से हार नहीं मानते। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना इन्हें पसंद होता है, जिससे ये ठोस और स्थायी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। इस राशि के लोगों के लिए काली उड़द, तिल या लोहे से जुड़ी वस्तुओं का दान शुभ माना जाता है। आज का राशिफल
मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ाने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र या सामाजिक जीवन में जिन लोगों को आप अपना विरोधी मानते थे, उनका व्यवहार भी आपके प्रति बदल सकता है। आपके काम और व्यवहार का प्रभाव इतना मजबूत रहेगा कि विरोध करने वाले लोग भी आपके साथ सहयोग करने की कोशिश कर सकते हैं। आज आपका झुकाव आध्यात्मिक और गूढ़ विषयों की ओर बढ़ सकता है। किसी धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति से मार्गदर्शन मिलने की संभावना है।
परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे मन को संतोष मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। थकान या किसी छोटी परेशानी को नजरअंदाज न करें। दूसरी ओर प्रेम और संतान से जुड़े मामलों में दिन बहुत अच्छा रहेगा। संतान की उपलब्धि से खुशी मिल सकती है और साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। व्यापार करने वालों के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। किसी महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।
मुख्य बिंदु:
- विरोधियों पर प्रभाव बढ़ेगा
- विरोधी भी सहयोगी बन सकते हैं
- आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी
- बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा
- प्रेम, संतान और व्यापार के लिए शुभ दिन
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