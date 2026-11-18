तुला राशि पर शुक्र ग्रह का प्रभाव माना जाता है। इस राशि के जातक संतुलित दृष्टिकोण रखने वाले, सौंदर्य के प्रति आकर्षित और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं। ये जीवन में तालमेल बनाए रखने का प्रयास करते हैं और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना पसंद करते हैं। इनका व्यक्तित्व काफी आकर्षक होता है, जिससे लोग आसानी से इनकी ओर खिंच जाते हैं। संगीत, फैशन, सजावट और कलात्मक चीजों में इनकी विशेष रुचि होती है। रचनात्मक कार्यों में इनका झुकाव अधिक देखने को मिलता है। इस राशि के लोगों के लिए सफेद वस्त्र, मिठाइयां या सुगंधित वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। शनि साढ़े साती: 2027 में इस राशि वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें? इन 5 बातों का रखें ध्यान, जानें बचाव के उपाय

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आज किसी भी काम में जल्दबाजी करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। विशेष रूप से प्रॉपर्टी से जुड़े किसी सौदे में आगे बढ़ने से पहले सभी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लें। जमीन-जायदाद के दस्तावेजों, कीमत और कानूनी स्थिति को समझना जरूरी होगा। संतान के एडमिशन या पढ़ाई से संबंधित काम के सिलसिले में नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। इन संपर्कों से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। हालांकि, किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने में देरी होने की आशंका है, जिससे आर्थिक ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए भविष्य में पैसों का लेन-देन करते समय अतिरिक्त सावधानी रखें। मां की सेहत को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी होगा। उनकी जरूरतों पर ध्यान दें और किसी परेशानी को नजरअंदाज न करें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं।